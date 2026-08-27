Септември започва с отлични условия за любителите на късното море

България ще посрещне последния уикенд на август с преминаване на студен атмосферен фронт и валежи в част от страната.

След кратко захлаждане летните температури ще се завърнат още в първите дни на септември, като на места термометрите ще достигат 34-35 градуса. Това прогнозира синоптикът Петър Янков в ефира на предаването "България сутрин". Той се включи на живо от Виена, където максималните температури днес се очаква да достигнат до около 29 градуса.

В петък превалявания се очакват в Североизточна България, включително около Разград, Шумен и Русе. Количествата може да достигнат 15-20 литра на квадратен метър, но според Янков не се очакват екстремни ситуации с наводнения.

В събота студен атмосферен фронт ще донесе валежи предимно в западната половина на страната. Не се очаква образуването на мощни купесто-дъждовни облаци, които да донесат силни градушки.

Максималните температури в събота ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София – около 33 градуса. В неделя в ниските райони термометрите ще показват между 32 и 37 градуса.

По Черноморието условията ще останат подходящи за плаж, като валежите до голяма степен ще подминат крайбрежието. Морето обаче ще бъде бурно - по Южното Черноморие вълните може да достигнат 3 метра.

Янков призова плажуващите да се съобразяват с указанията на спасителите. В неделя вълнението постепенно ще отслабва.

Добри условия ще има и в планините. Вятърът ще достига около 25 км/ч, а температурите ще бъдат 24-25 градуса на 1500 метра и 15-16 градуса на 2500 метра.

Особено подходяща за туризъм ще бъде неделя, когато не се очакват валежи.

В периода 3-5 септември се очертава промяна на времето с валежи и известно понижение на температурите.

След това обаче ситуацията отново ще се промени. Между 6 и 10 септември времето ще се стабилизира, ще има много слънчеви часове, а температурите ще достигат 29-35 градуса.

Според Янков това ще осигури отлични условия за любителите на късното море. Приятно за пътуване ще бъде времето в Гърция и Турция, като след 5 септември на Балканите се очаква много слънце.

Янков сравни сегашното ниско ниво на Дунав със ситуацията през 1947 г.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че промяна може да настъпи през втората половина на септември. Около 17-20 септември и 25-28 септември се очертават валежи в Западна и Централна Европа, включително в района на Алпите и Южна Германия.

Тези валежи вероятно ще доведат до покачване на нивото на Дунав. По-съществени валежи се очакват и през ноември, което също би допринесло за чувствително повишаване на водите на реката.