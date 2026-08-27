Мирчев: Срещу мафията трябва да има истинско дране, а не драскане върху обвивката

Ще има истински реформи или ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията, този въпрос постави депутатът от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев.

Пред журналисти в парламента народният представител заяви, че случаят с намерения заглушител в столичния квартал „Драгалевци“ показва само едно – че „дълги години мафията се е сраснала с държавата, със службите и с МВР“.

По думите му намерените патрулки там, както и необяснимите патрулки пред ресторанта „Осемте джуджета“, пред офиса на Черепа (бизнесмена Васил Божков), както и пред хотел „Берлин“, показват, че държавата и мафията дълго време са били сраснати.

„Въпросът е какво ще се предприеме оттук нататък – ще има истински реформи или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията“, подчерта Мирчев и бе категоричен, че срещу мафията трябва да има истинско дране.

"Да не се окаже, че някой дразни тези мутри, престъпници и наркотрафиканти, за да им вземе мрежата отдолу и просто да се смени фасадата", каза още той и допълни, че не вижда реална промяна.

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни какви реформи те предлагат, като представи Закона за продуктовите такси.

"Продуктовите такси са такси, които всеки един български гражданин плаща, когато си купува електроуреди, кола и други. Тези такси да овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазарът, така че Таки да бъде изхвърлен оттам", каза той. По думите му така ще се постигнат два ефекта - по-ниски цени и прекъсване на финансовия ресурс към олигархията.

Божанов допълни, че е отправил и питания до вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с акцията в кв. "Драгалевци" и оборудването в джипа - къде и кога е намерен, при какви обстоятелства.

"Прокуратурата слага чадър върху тези фирми много отдавна", каза Божанов и даде пример с разследването на "златния гьол" на Капитан Андреево и проверките на АДФИ, въпреки че вече няма производство прокуратурата продължавала да откаже достъп до доклада по случая.

Следващата реформа, която от „Демократична България“ предлагат, е реформа в прокуратурата. „От заявките на управляващите видяхме много теми, свързани със съдебната система. Но прокуратурата – нейната недосегаемост, нейното съгласие, тава, че слага чадъри върху престъпния свят не го виждаме достатъчно и затова ние ще предложим такива реформи“, категоричен бе Божидар Божанов.