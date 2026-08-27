Високо ниво на риск: Над 140 кораба са потопени в Черно море за 60 дни

Нивото на риск в Черно море в момента е по-високо, отколкото в разгара на военните действия между Русия и Украйна през 2023 и 2024 г. Положението и от украинска, и от руска страна е изключително притеснително – терминалите в Новоросийск за товарене на петрол и зърно бяха атакувани и ударени. Русия и Украйна са най-големите производители на зърно в света, а в момента тече сезонът за прибиране на реколтата. Но износът и на двете страни е намалял с над 50% поради поразени терминали. Това коментира финансовият анализатор Преслав Райков в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Вчера една от най-големите контейнерни линии в света, MSC, обяви, че спира всички контейнерни превози към Русия, тъй като неин кораб беше ударен в руски терминал. Това влияе на търговията, отбеляза Райков.

През последните три месеца бяха извършени силни удари и срещу съоръжения за рафиниране в Русия, което засяга петролната търговия и оказва влияние върху целия европейски пазар.

Високите цени на дизела са резултат и от изваждането на руските горива от пазара, посочи финансовият анализатор.

Руският петрол достигаше включително до европейски страни, които са най-твърди защитници на санкциите срещу Русия, но ударите срещу руската инфраструктура през последните три месеца ограничиха дори сивите количества руски петрол, тъй като Москва насочи голяма част от тези количества за подсигуряване на вътрешния си пазар, коментира Райков.

„Украйна ще продължи да нанася удари, виждаме, че тя поразява много уверено дори най-големите рафинерии и терминали дълбоко в тила на руската държава. Те започнаха много активно преди пет-шест месеца и вече над 35 съоръжения – рафинерии и терминали, са ударени.“

Близкият изток също беше основен играч на пазара на дериватни продукти, които захранваха Европа, и съвпадането на двете кризи предполага цените на горивата да останат много високи следващите месеци, отбеляза Райков.

За момента изглежда, че конфликтът в Украйна ескалира на следващо ниво.

Само за август обемът на износа на зърно и маслодайни култури от Украйна е спаднал с над 70%, посочи финансовият анализатор и добави, че това е огромен спад в момент, когато новата реколта е в складовете и трябва да бъде изнесена или преработена.

Удари се извършват не само срещу морска, а и срещу железопътна инфраструктура, както и срещу гранични пунктове между Украйна и Молдова в опит да се блокира дори сухопътният транспорт на украинско зърно към пристанища в Румъния, България, добави той.

„Извън официалната статистика, има данни, че над 140 търговски и военни кораба са потопени в Черно море само за последните 60 дни. Това е огромен риск.“

Райков очаква Русия и Украйна да продължат с все по-активни удари, като не е изключено Москва да атакува големи индустриални предприятия в Украйна, а украинците вероятно ще продължат да поразяват петролна инфраструктура и инфраструктура, свързана с пазаруването, в Русия с удари срещу складовете на най-големите онлайн търговци в страната. Едва ли ще видим решение на ескалиращия конфликт в следващите месеци, счита Райков.

В това положение цената на пшеницата достигна тригодишен връх, основно поради ударите срещу Русия, която е най-големият производител в света, и спирането на работата на най-големите терминали за износ на зърно в страната. Наред с поскъпването на петролните продукти нарастват цените и на някои типове въглища и руди, голяма част от които идваха от Русия, посочи финансовият анализатор. Той очаква суровините, които са зависими от руския износ и от нормалното опериране на пристанищната инфраструктура в Русия, да останат засегнати.

Обявеното вчера споразумение между Иран и Оман за контрол на Ормузкия проток и разделяне на печалбите няма да е устойчиво,

докато не се стигне до по-широка рамка за решаване на конфликта между САЩ, Израел и Иран, счита Райков.

Трафикът през протока към момента е фактически блокиран, с много малък брой преминаващи кораби, които при това преминават през много специален режим, по-скоро в сивия сегмент на превоза на петрол, отбеляза той.

„Войната, която започна през февруари, трябва да доведе до по-материален резултат за някоя от страните. САЩ неколкократно заявиха, че имат желание да контролират иранския петролен сегмент през Ормуз или чрез натиск със санкции. Нищо чудно Иран да се превърне в следващата Венецуела.“

Латиноамериканската страна беше подложена на тежки санкции в продължение на пет-шест години, които я принудиха в крайна сметка да предаде контрола върху петролния си сектор, припомни Райков.

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