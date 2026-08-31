Синът на Фърги вече е тийнейджър

Синът на Фърги и Джош Дюамел вече е тийнейджър. 51-годишната певица издаде това чрез публикация в социалната мрежа Instagram през уикенда. На 29-и август, събота, изпълнителката публикува в профила си серия снимки на момчето си Аксел.

Виждаме, че е доста пораснало. Първо позира до стена по черна тениска и бели панталони.

После пък виждаме стара снимка, на която Фърги е още млада майка, а синът ѝ е доста малък и тя го гушка.

Има и селфита на Аксел, сниман е и като малко момче сред много шарени топки.

Гордата майка и синът ѝ са си направили и селфи от ресторант. Снимали са се и с по-официално облекло в красиво жилище.

В поредицата има и кадри на Аксел с различни футболни екипи.

"13. Уоу, моят тийнейджър. Казвам това със сълзи в очите, докато чувствам, че светът се променя около нас. Толкова е красиво да те гледам как порастваш в милия, игрив и готин пич, който си. Ти си толкова жилав. Честит 13-и рожден ден, Аксел Джак. Обичам те", написа бившата вокалистка на The Black Eyed Peas.

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