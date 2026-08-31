Топ тенденция: Желирани пантофки

Наближаваме края на лятото, но все пак - има още от сезона, предстоят още топли и слънчеви дни. В последните години есента също е сравнително топла, особено в първия месец и половина - до към средата на ноември.

За остатъка от лятото и ранната есен, виждаме, че един определен тип обувка става много модерна. Всъщност, тя е тук вече от няколко месеца и превзе лятото.

Става дума за желираните балетни пантофки, пишат от британския "Cosmopolitan". Все пак, през най-горещите дни на юли и август дамите залагат основно на отворени обувки, сандали и джапанки. Но сега можем да се завърнем към пантофите и именно тези са най-хитовите.

А какво представляват желираните балетни пантофки? Визираме равни обувки, класически балетни пантофи, чиято повърхност обаче е прозрачна, гладка, имитираща това как изглеждат желираните бонбони. Ако обувките не са съвсем прозрачни, хубаво е да са лъскави, бляскави, като течни - отново като повърхността на любимите желирани бонбонки.

Този тип обувки бяха модерни и в началото на века, част от Y2K модата са. И се завръщат още преди 2 години.

Но през лятото на 2024 г. по-скоро хит бяха желираните сандали. А сега преминаваме основно към гладки, лъскави, прозрачни пантофки.

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