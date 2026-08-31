Тръмп и 2028 година: Между мечтата за трети мандат и живота след Белия дом

Президентът Доналд Тръмп често е намеквал, че иска да се бори за трети мандат - като е публикувал съобщения за организиране на нова кампания, носил е шапки с надпис "2028“ и е обсъждал начини това да се случи, макар и да е признавал, че Конституцията го забранява.

Напоследък обаче Тръмп започна да показва признаци, че дори той самият не вярва наистина, че ще се кандидатира отново.

Животът след Белия дом

В скорошни изказвания републиканският президент започна да описва живота си след напускането на Белия дом, когато мандатът му приключи през януари 2029 г., като прогнозира, че ще си бъде у дома и ще се измъчва, докато приемникът му си приписва заслугите за неговите постижения.

"Следващият ви президент ще каже: "Колко добре си свърших работата““, заяви Тръмп на събитие в Лонг Айлънд, Ню Йорк, по-рано този месец. "Ще си седи и ще гледа телевизия. Пълен неудачник. Освен ако, разбира се, не гласувате за републиканците".

Когато действащ президент говори за това как ще стане бивш президент, това винаги е политически деликатна тема. Но с наближаването на междинните избори, които са след девет седмици, Тръмп навлиза в етап от президентството си, в който все по-често ще му се напомня, че властта му скоро ще отслабне, пише АР.

Готовността на Тръмп да заяви, че обмисля бъдещето на Белия дом без своето участие в него, бележи съществена промяна в позицията му. Още от първия си мандат, и практически от момента, в който си осигури втори, той оставяше отворена възможността да остане на власт повече от осем години.

"Позицията му е крайно непоследователна“, коментира Брайън Калт, професор по конституционно право в Щатския университет на Мичиган. "Това му позволява да се позовава на собствените си думи, за да подкрепи какви ли не взаимно изключващи се твърдения".

Тръмп може да каже: "Е, да, ясно заявих, че няма да се кандидатирам“, отбелязва Калт. "Или пък, ако реши да го направи, би могъл да заяви: "Е, нали знаете, никога не съм казвал, че няма да го направя".

Живот след президенстването

Белият дом отхвърли предположенията, че мислите на Тръмп все по-често се насочват към наближаващия край на президентския му мандат, както и към наследството, което ще остави след себе си. Говорителката Оливия Уелс заяви, че той "се бори всеки ден“ за изпълнението на обещанията си да намали насилствената престъпност, да затегне контрола по границата между САЩ и Мексико и да понижи цените на лекарствата, отпускани с рецепта.

"Единственото наследство, което вълнува президента Тръмп, е да направи Америка по-велика от всякога“, каза Уелс.

И все пак, Тръмп напоследък често говори за това как ще бъде запомнен.

"Който и да е следващият президент, той ще говори за това какъв блестящ президент е. А аз ще си бъда у дома. И ще си казвам: ‚Този негодник‘, защото ние си свършихме работата", каза Тръмп по време на скорошен митинг в Пенсилвания.

Седмица по-късно в Джорджия Тръмп прогнозира, че след края на президентския му мандат "ще си седя у дома“.

"Може дори да плача“, добави президентът, като изтъкна, че демократите биха могли да си върнат контрола над Сената и да премахнат правилата за "филибастър“ (процедура за забавяне или блокиране на гласуване, бел. ред.), което би улеснило прокарването на ключовите им закони.

След това, в Мичиган, Тръмп породи известни съмнения дали е готов да се откаже от Овалния кабинет и да се върне във Флорида.

"След две години и половина може да имате друг президент"."Може“, каза Тръмп, наблягайки на тази дума.

"Ще си седя у дома. Ще чета вестници. Ще гледам телевизия“, каза Тръмп, преди да отправи критика към предшественика си, президента Джо Байдън. "И ще гледам как някакъв човек, като миналия път, пълен идиот, се изправя и казва: "Отчитаме рекордни резултати".

Противоречивите сигнали на Тръмп

Макар че започна да загатва за оттеглянето си от президентския пост, Тръмп същевременно продължава да подхвърля идеи за евентуална нова кандидатура за изборите през 2028 година.

По време на отложената вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом миналия месец Тръмп се пошегува: "Точно както при президентския ми мандат – вторият път винаги е по-добър“, като добави, че "третият път ще бъде още по-добър. Шегувам се“. По-късно той завърши речта си, носейки шапка с надпис за кампанията през 2028 г.

Двадесет и втората поправка към Конституцията гласи, че никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти. Тя е ратифицирана през 1951 г. - шест години след смъртта на президента Франклин Делано Рузвелт, настъпила броени месеци след началото на четвъртия му мандат. Преди Рузвелт никой друг президент не е нарушавал традицията за оттегляне след два мандата, поставена от Джордж Вашингтон.

Въпреки това, едва няколко месеца след завръщането си в Белия дом, Тръмп заяви пред NBC News, че "съществуват методи“, чрез които би могло да се потърси трети мандат.

Той призна, че един от начините е да се кандидатира като вицепрезидент в екип с Джей Ди Ванс през 2028 г., след което Ванс да се оттегли, ако двойката спечели изборите.

"Има и други възможности“, каза тогава Тръмп, визирайки още варианти. По-късно той заяви пред списание Time: "Има някои вратички“, но едновременно с това отбеляза, че не подкрепя използването им.

Оттогава президентът често използва публикациите си в социалните мрежи, за да популяризира лога с надпис "Тръмп 2028“ и своя слоган „Да направим Америка отново велика“ (Make America Great Again).

Въпреки това, на моменти Тръмп изглеждаше категоричен относно забраната да се кандидатира отново, като наскоро призна пред репортери: "Бих искал да се кандидатирам, но законът е много строг".

Възможно ли е да се върне на власт?

Калт разглежда хипотезата президент, изкарал два мандата, да се върне на власт, като се кандидатира за вицепрезидент, в книгата си "Конституционни дилеми: Правен наръчник за президенти и техните противници“ (Constitutional Cliffhangers: A Legal Guide for Presidents and Their Enemies).

"Хората са склонни да откриват, по думите на самия Тръмп, точно това, което искат да чуят“, каза той.

Обикновено властта и влиянието на президентите, каращи втори мандат, отслабват през последните две години, особено ако партията им претърпи тежки загуби на междинните избори. Коментарите на Тръмп обаче може да са и знак, че той обмисля как да затвърди наследството си – етап, до който са стигали и много от предшествениците му.

Думата с "Н" е забранена

"Всички те, особено когато преминат средата на втория си мандат, започват да мислят за наследството си“, казва Пол Бегала, бивш съветник на президента Бил Клинтън.

"Всички те избягват да използват тази дума. Познавам Клинтън и Буш – те казваха: „Не можем да използваме думата с "Н“ (наследство)". Но всъщност мислят за това“, отбелязва Бегала, визирайки бившия си началник Клинтън и президента Джордж У. Буш. "Всички те мислят за това. Екипът им мисли за това, кабинетът също.“

През последните две години от управлението си Клинтън се посвети на усилията за постигане на мирно споразумение в Близкия изток. Буш използваше лозунга "спринт към финала“ през последната година от президентството си (2008 г.), а Байдън възприе нагласата за "пресичане на финалната линия с пълна скорост“, след като се отказа от кандидатурата си за преизбиране.

Тръмп се е насочил към това да оформи Белия дом и Вашингтон по свой собствен образ и подобие, връщайки се към времената, когато е бил предприемач в сферата на недвижимите имоти в Ню Йорк през 70-те и 80-те години на миналия век.

Той е разпоредил изграждането на внушителен свод близо до Мемориала на Линкълн и възстановяването на градските фонтани, като същевременно е наредил да се направи вътрешен двор към Розовата градина и хеликоптерна площадка на моравата пред Белия дом, както и е добавил множество позлатени елементи към величествения интериор и екстериор на сградата.

Освен това е и огромната бална зала, чието завършване Тръмп пришпорва въпреки правните пречки – проект, който според президента ще бъде готов едва в края на 2028 г., малко преди той да напусне поста си.

"Не е за мен, защото ще бъда тук съвсем кратко време“, след като работата приключи, заяви наскоро Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. "Ще остана там четири, пет, шест месеца. Това е за бъдещите президенти", казва републиканецът.