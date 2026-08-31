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Бренда Сонг с мило послание за ЧРД на Маколи Кълкин

Актьорът на 46 г.

31.08.2026 | 22:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бренда Сонг трогна любимия си Маколи Кълкин. Актьорът отпразнува своя 46-и рожден ден в сряда, 26-и август.

За повода 38-годишната актриса постна няколко негови снимки в своя профил в Instagram и написа мило послание.

"Честит рожден ден на моят единствен - Маколи Кълкин! Моят най-добър приятел, най-добрият баща, моят любим партньор за приключения, единственият човек, който ще играе Yahtzee и ще гледа отново и отново Pshysical 100 или Squid Games с мен, любовта на живота ми. Дори не искам да мисля как би изглеждал живота ми без теб. Толкова съм благодарна, че си бил роден днес. Обичам да те празнувам. Благодаря ти, че живееш този живот с мен. Обичам те толкова много", написа красавицата към своя пост.

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звезди рожден ден Маколи Кълкин Бренда Сонг двойка
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