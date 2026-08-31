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Ванс: Тръмп изпраща послание към Иран с публикацията си за остров Харг

Американският вицепрезидент заяви, че САЩ не са нанасяли удари по стратегическия остров през изминалата нощ

31.08.2026 | 20:47 ч. Обновена: 31.08.2026 | 20:48 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран чрез публикацията си в социалните мрежи, в която споменава, че иранският енергиен център на остров Харг е „разбит на пух и прах“, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс. 

"Президентът обича да разнообразява малко нещата в социалните мрежи. Той би бил първият, който би казал, че не обявява военни действия в социалните мрежи, но мисля, че изпраща послание към иранците", каза Ванс, когато бе попитан за публикацията на Тръмп.  

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Публикацията на Тръмп в социалните мрежи рано тази сутрин, състояща се от едно изречение, беше придружена от видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект. Американски представител заяви днес, че военните не са нанесли удари по остров Харг през изминалата нощ. Ирански представител отхвърли публикацията на Тръмп като "смехотворна". 

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Атака срещу остров Харг, през който преди началото на войната, започнала след нанасянето на американски и израелски удари срещу Ислямската република на 28 февруари, преминаваше 90% от иранския износ на петрол, би нарушила сериозно енергийната търговия на страната и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ, отбелязва Ройтерс.

Визирайки вчерашните удари на САЩ - първите срещу Иран от края на юли - американски представител заяви, че американските сили са атакували две пускови установки на иранския остров Ларак. 

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