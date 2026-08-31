Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър: Уточняват визитата им в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е провел телефонен разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с които е обсъдил предстоящото им посещение в Украйна, съобщи „Киев Индипендънт“.

Двамата представители на САЩ все още не са посещавали Киев, въпреки че ръководят усилията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна и многократно пътуваха до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин и други високопоставени представители.

Зеленски определи разговора като „подробен и конструктивен“.

„Важно е, че диалогът между преговорните екипи на САЩ и Украйна продължава постоянно. Сега обсъждаме конкретните дати за посещението в Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа X. По думите му подобна визита би била „изключително полезна“ за намирането на решения за постигане на мир. Обсъдена е била и ситуацията на фронта.

Уиткоф и Къшнър трябваше да направят първото си посещение в Украйна по-рано този месец, но визитата беше отложена. Според информации причината е била желанието на Тръмп да задържи дипломатите близо до себе си заради нерешеното напрежение с Иран.

Съобщението идва след информацията, че министърът на финансите на САЩ Скот Бесент се е срещнал с руския си колега Антон Силуанов в САЩ, за да обсъдят 28-точковия мирен план на Тръмп.

Първоначалната версия на плана, изготвена с участието на Уиткоф и руския представител Кирил Дмитриев и публикувана за първи път през ноември миналата година, съдържаше тежки условия за Украйна и беше широко възприета като искане Киев да се предаде. По-късно планът беше преработен и съкратен до 20 точки в рамките на разговори между украински и западни представители, но Кремъл отхвърли промените и преговорите стигнаха до задънена улица.

Все още не е ясно коя версия на мирния план е представил Бесент. Украински представител е заявил пред „Киев Индипендънт“, че Киев „не знае нищо“ за срещата между американския и руския финансов министър.