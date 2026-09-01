Нидал Алгафари: ГЕРБ за трети път подарява президентството на друг

Президентската битка вече е в ход. Гюров каза "да". Йотова чака. ГЕРБ още мълчи, а вдясно кандидатите се множат. Големият сблъсък тепърва започва.

"Йотова е сочена за фаворит, но моят опит като журналист ме е научил, че много често в кампаниите стават обрати. Още не знаем фигурата, която ще бъде до г-жа Йотова. Тя дори промени своя външен вид. Започна да носи повече панталони, по-делови сака. Безспорно нейната кампания е доста добре комуникационно пипната. Не мисля, че фигура, подкрепена от "Прогресивна България", е лява", коментира журналистът Емилия Милчева в предаването "Денят ON AIR".

PR експертът Нидал Алгафари смята, че "мачът със сигурност е свирен" - ще има втори тур, но Илияна Йотова ще бъде избрана за президент.

"ГЕРБ за трети път подарява президентството на някой друг, а не на себе си. При първия мандат, когато го спечели Радев, ако беше излязъл Бойко Борисов, най-вероятно нямаше да има втори тур. При втория вариант, когато изкара г-н Герджиков, срещу човек, който е бил 5 години - трудно. Към този момент ще подарят победата на г-жа Йотова", прогнозира Алгафари пред Bulgaria ON AIR.

Милчева определи бавенето на ГЕРБ като страх от една страна, а от друга страна според нея кандидат на ГЕРБ не би стигнал до победа - това доста ще демотивира структурите и избирателите на партията.

"От ГЕРБ никога не са имали кой знае какви аспирации към президентския пост".

Алгафари смята, че който е да изберат от ГЕРБ, вече са закъснели.

"Ще наблюдаваме разпределение на гласовете в крилата на ДПС. Част от ДПС, които бяха около Доган, ще гласуват за "Прогресивна България". До голяма степен тези избори ще покажат и тежестта на ДПС предвид и местните избори догодина", посочи Милчева.

Алгафари заяви, че ДПС ще подкрепи Илияна Йотова. По думите му тя е толкова напред, че няма кой да я стигне.

Той е убеден и че немалка част от хората в ГЕРБ със сигурност ще гласуват за нея.