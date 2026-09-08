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Зоуи Кравиц и Хари Стайлс ще правят интимна сватба, но голямо парти

Музиката на живо е много важна за тях

08.09.2026 | 20:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц искат малка и интимна сватбена церемония, но голямо парти, с което да отпразнуват своята венчавка. Музиката - банди, които свирят на живо, различни изпълнения и танци - това ще бъде голяма част от празника им. 

"Зоуи и Хари искат да имат музика на живо - това е голяма част от сватбата за тях. Освен това, тях наистина най-много ги е грижа за това хората, които обичат да са наоколо и за това - да купонясват с близките си", коментира източник на "People".

Звездите подхождат спокойно към плановете за сватба.

"Те не са много придирчиви, що се касае до детайлите за сватбата. Те се интересуват повече от това да организират забавно и красиво изживяване за тези, които са им скъпи", обяснява още източникът.

Още за плановете и двойката четете в teenproblem.net

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звезди двойка сватба Хари Стайлс Зоуи Кравиц
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