Продадоха "удавена" Honda NSX от първо поколение за над 44 хил. евро

Honda NSX от първо поколение на модела беше продадена в Yahoo Japan за 8 милиона йени, което е еквивалент на 44 170 евро. Платената сума е изненадваща, тъй като колата беше сериозно наводнена през юли, а състоянието ѝ преди това беше далеч от идеалното, пишат от Automedia.

Продавачът на автомобила не се е опитвал да скрие пораженията от наводнението, като в обявата бяха включени снимки от инцидента. Червената Honda е прекарала няколко дни във водата, а след изваждането не са правени никакви ремонти.

Дори преди наводнението, колата не е била в перфектно състояние. От производството си през 1991 двувратото купе е изминала почти 234 000 км и е имала няколко собственика. Каросерията и интериорът са в добро състояние, но си личат следи от употреба.

Освен това, този екземпляр има четиристепенна автоматична скоростна кутия, която е по-малко ценена сред феновете на модела от ръчната. Въпреки това, по време на търга, който стартира от 1 млн йени (5500 евро), за автомобила бяха направени 93 оферти, преди той да бъде продаден.