Лондон е тесен едновременно за Виктория Бекъм и Меган Маркъл

Май има вражда между две звездни семейства - принц Хари и Меган Маркъл срещу Дейвид и Виктория Бекъм.

Меган и Хари се завърнаха да живеят в Англия в края на август, над 6 години след като напуснаха кралското семейство. Но сега се твърди, че явно Англия не е достатъчно голяма и за тях, и за сем. Бекъм.

"Великобритания може да не е достатъчно голяма за Меган и Виктория. Ако обществото на Лондон избира страни, Виктория ще спечели. Сем. Бекъм имат мода, футбол, знаменитости, милиардери, медии и кралски особи. Хората са наясно с позицията си за сем. Бекъм и никой не иска да бъде от грешната страна на Виктория", коментира източник на "Rob Shuter".

Интересното е, че преди двете семейства бяха близки. Вики и Дейвид присъстваха на сватбата на Меган и Хари през май 2018 г.

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