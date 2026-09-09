Модните тенденции, които сега са навсякъде

Пролетта и лятото на 2026 година определено предложиха много интересни тенденции, когато говорим за дрехи, тоалети, обувки, аксесоари и т.н. Летният сезон почти свърши, но това не означава, че тези тренодве също си отиват. Остават актуални и явно повечето от тях ще носим до края на годината. Ето кое е наистина модерно сега и ще изпъкнете с него, според "Teen Vogue".

Скъсани дънки

Сигурно помните колко модерни бяха скъсаните дънки с големи дупки и висящи конци в периода 2010 - 2020 г. Е, отсъстваха за малко, но от 2026 година отново са тук и са супер хит. Така че - и за есента продължавайте да избирате дълги дънки, които са протъкрани, скъсани, с цепки около колената и бедрата. Стоят бунтарски, но и стилно, пасват си с тениски, ризи, пуловери, корести, суичери и т.н.

Силуети на русалка

Морските мотиви са на почит още от пролетта. И през този месец остават актуални, скоро не бива да се отказвате от дрехите, които оформят силует на русалка. Говорим най-вече за рокли - дълги или със средна дължина, които имитират силуета на русалката - особено около краката. Може да носите и такива поли. Изглеждат магично, с тях сте оригинални.

Къдрави елементи

Сигурно изобщо не сте изненадани. Дрехите с къдрички, набран плат и вълнообразни елементи са голям хит вече поне 4-5 години. И явно няма да слизат от модния подиум скоро. Продължават да бъдат актуални всякакви рокли, поли, потници, блузи с дълъг ръкав и дори панталони с къдрави и набрани елементи. Стоят романтично, кокетно и ви правят елегантни.

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