Арестуваха двама лекари след смъртта на гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Полицията арестува двамата лекари, в чиято клиника е починал Йоргос Мазонакис, по обвинение за причиняване на смърт чрез излагане на опасност, съобщи CNN Greece.

Двамата лекари, които управляват клиниката в квартал Колонаки, по-рано дадоха нови показания пред полицията след приключването на продължителното претърсване на медицинското заведение. Служители на гръцкото ФБР иззеха документи и торби с материали.

Иззетите материали бяха поставени в сини торби с надпис "доказателства", натоварени в полицейски автомобил и откарани от мястото.

Прокуратурата разполага с доклад и заключение на лекарската комисия за начина, по който конкретната клиника е трябвало да извършва тази медицинска процедура, както и за условията, при които тя е трябвало да бъде провеждана.

Разследващите проверяват и някои "противоречия", свързани с твърденията за часа, в който певецът е пристигнал в клиниката, както и със записаното от камерите за видеонаблюдение.

Семейството ще подкрепи обвинението срещу отговорните за смъртта му

Семейството на Йоргос Мазонакис, който почина внезапно в клиниката в Колонаки, където се подлагал на планирана плазмафереза, ще подкрепи обвинението срещу двамата лекари и всеки друг, който носи отговорност за смъртта му.

Адвокатът на артиста Хараламбос Ликудис заяви, че той и семейството ще се борят за изясняване на причините за смъртта на известния изпълнител.

"Семейството, уважавайки желанията на Йоргос, ми възложи да подкрепя обвинението и да изясня обстоятелствата, при които той е загубил живота си, и поради тази причина ме назначава за свой адвокат. Не искам предварително да правя заключения или да приписвам вина. Трябва да направим предвиденото в Наказателно-процесуалния кодекс, за да установим каква е причината за смъртта на Йоргос", каза Ликудис.