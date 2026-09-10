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Анистън и Джим Къртис не бързат да се женят

Заедно са от около година и половина

10.09.2026 | 20:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дженифър Анистън и Джим Къртис не бързат да се женят.

57-годишната актриса и 50-годишният хипнотерапевт са заедно вече повече от година, но са щастливи да развиват връзката си с бавно темпо.

"Те позволяват на връзката да се развива със собственото си темпо и са много по-силни, по-позитивни и по-уверени, че техните начини на живот и приоритети си пасват (отколкото бяха преди година). Те са водили разговори за дългосрочното си бъдеще. Те се наслаждават на момента. Никой не изпитва нуждата да наложи срокове", коментира източник на "Us Weekly".

Но нещата са сериозни между звездите. И Дженифър вече е опознала сина на Джим от бившата му Рейчъл Наполитано.

Още за двойката и отношенията четете в teenproblem.net

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звезди Дженифър Анистън Джим Къртис двойка връзка
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