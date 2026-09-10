Дженифър Анистън и Джим Къртис не бързат да се женят.

57-годишната актриса и 50-годишният хипнотерапевт са заедно вече повече от година, но са щастливи да развиват връзката си с бавно темпо.

"Те позволяват на връзката да се развива със собственото си темпо и са много по-силни, по-позитивни и по-уверени, че техните начини на живот и приоритети си пасват (отколкото бяха преди година). Те са водили разговори за дългосрочното си бъдеще. Те се наслаждават на момента. Никой не изпитва нуждата да наложи срокове", коментира източник на "Us Weekly".

Но нещата са сериозни между звездите. И Дженифър вече е опознала сина на Джим от бившата му Рейчъл Наполитано.

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