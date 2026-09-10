Съдът потвърди ареста на обвинена за убийството на едногодишно дете

Апелативният съд във Варна остави за постоянно в ареста обвиняемата за смъртта на дете на една годинка.

Най-тежката мярка за неотклонение е била постановена от Окръжния съд в града, но бе обжалвана от защитата на жената.

Сигналът за бебе на 1 година, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, е получен в Областната дирекция на МВР на 30 август. След пристигане на място на екипи на полицията и Спешна помощ, е установено, че детето е починало.

Въззивният съдебен състав прие наличието на всички законови предпоставки за задържането под стража - обосновано предположение за авторството на деянието, реална опасност при по-лека мярка 33-годишната жена да се укрие или да извърши престъпление.

Съдът е взел предвид заключението в съдебномедицинската експертиза на починалото дете, според която причината за смъртта му е черепно-мозъчна травма. Установени са множество травматични увреждания, които не могат да бъдат обяснени с версията на обвиняемата за падане на момчето от кошарата.

Определението на Апелативния съд не подлежи на обжалване.