Какво да ядем по време на менопауза за баланс и енергия?

Менопаузата е много повече от края на месечния цикъл — тя е важен преход, който засяга целия организъм. Промените в нивата на хормоните могат да повлияят на метаболизма, настроението, съня, мускулната сила и здравето на костите. Макар че няма една-единствена храна, която да премахне симптомите на менопаузата, правилният хранителен подход може да помогне на тялото да се адаптира, да подкрепи дългосрочното здраве и да направи този нов етап от живота по-комфортен.

Създаване на здрава основа с пълноценни храни

Подходящият хранителен режим по време на менопауза се основава на разнообразие, баланс и храни с висока хранителна стойност. Диета, богата на цветни зеленчуци, плодове, пълнозърнести продукти, бобови растения, ядки и семена, осигурява важни витамини, минерали и фибри. Тези храни подпомагат здравето на сърцето, доброто храносмилане и поддържането на здравословно тегло — фактори, които стават все по-важни след менопаузата.

Повече протеин за мускули и добър метаболизъм

С намаляването на нивата на естроген може да стане по-трудно запазването на мускулната маса. Включването на качествени източници на протеин във всяко хранене подпомага мускулите, създава по-дълготрайно усещане за ситост и спомага за поддържане на стабилни нива на енергия.

Добри източници са яйцата, рибата, пилешкото месо, киселото мляко, тофуто, лещата, бобът и други растителни протеини. Комбинирането на протеин с храни, богати на фибри, може също да помогне за по-стабилна кръвна захар през деня.

Източник: Менопаузата променя тялото: Ето кои храни могат да помогнат