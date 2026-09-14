Обвиниха лекарите, в чиито ръце издъхна Йоргос Мазонакис, в убийство с евентуална умисъл

Съдебните органи в Гърция повдигнаха обвинение срещу лекарите, в чиито ръце е издъхнал певеца Йоргос Мазонакис, за убийство с евентуален умисъл. Това решение идва след разглеждане на втория доклад от частната клиника в Колонаки, съобщават от kathimerini.gr.

Двамата обвиняеми лекари, срещу които доскоро бе повдигнато обвинение за престъпно бездействие, довело до смърт, сега са изправени пред обвинение в тежко престъпление - убийство с евентуален умисъл. Те поискаха и получиха отсрочка до утре, за да подготвят защитата си след повдигането на допълнителното обвинение и прибавянето на нови доказателства към материалите по делото.

Следва да се отбележи, че в правната теория терминът "евентуален умисъл" означава, че извършителят е предвиждал, че деянието му може да доведе до определен резултат - дори до смърт - и макар да е съзнавал тази възможност, е извършил деянието, приемайки я.

Развитието на случая беше "предсказано" от адвоката на семейство Мазонакис, Хараламбос Ликудис, който в изявление в понеделник сутринта коментира:

"Това е решаващ ден за хода на делото, тъй като, ако досегашното обвинение не бъде преквалифицирано, е много вероятно следователят да бъде възпрепятстван и да не може процесуално да постанови задържането им под стража. Още от петък на обяд поисках преквалифициране на обвинението в убийство с евентуален умисъл, именно защото обективно и субективно са налице всички условия за повдигане на такова обвинение."

Към момента обвиняемите все още се намират в кабинета на следователя и не е изключено да получат нова отсрочка. Според наличната информация, днес са дали показания двама свидетели - секретарката и един клиент.

Мазонакис почина от сърдечен арест на 9 септември по време на посещение в частен медицински кабинет в престижния атински квартал Колонаки, където е трябвало да се подложи на плазмафереза - процедура, при която определени компоненти се пречистват от кръвта със специален апарат. Лекарите, семейна двойка, бяха задържани на следващия ден, след като в показанията им се установиха несъответствие със събраните от следствието данни, както и заради подозрението, че кабинетът не е бил лицензиран да извършва тази процедура.

Следователите са установили, че според показанията на таксиметров шофьор Мазонакис е пристигнал в кабинета малко преди 14 ч. в деня на смъртта си. След около десеминутно изчакване той е влязъл в кабинета, а снимка, направена в 14:45 ч., показва певеца на легло със затворени очи, докато процедурата е в ход. Властите проучват защо е направена тази снимка, която е възстановена от телефона на лекарката, но е била изтрита, и дали е била изпратена на трето лице, защото видеозапис показва по същото време съпругът ѝ, другият обвиняем лекар, да излиза от ресторант в Колонаки и да се връща в кабинета.

В 14:56 ч. апаратът за плазмафереза е спрял, без да бъде приключена процедурата, а Мазонакис е останал свързан с него. Около половин час по-късно е прозвучал алармен сигнал, защото е регистрирано, че певецът е получил сърдечен арест и не се отчитат жизнени показатели. Лекарите обаче са извикали бърза помощ една един час по-късно, в 16:23 ч.

Според първоначалните им показания Мазонакис е получил сърдечен арест преди фактическото начало на процедурата, а бърза помощ е била извикана незабавно след опит за реанимация на пациента за около десет минути.