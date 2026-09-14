В кадър: Протестиращи изпълниха пространството пред БНТ в защита на Георги Ангелов

Протест се провежда пред Българската национална телевизия. Той е организиран в социалните мрежи.
Причината за него е решението предаването "История.BG" да остане с един титулярен водещ.
Хората, които дойдоха пред Българската национална телевизия се обявиха в защита на досегашния журналист и водещ на предаването "История.BG" Георги Ангелов. Те настояват всички предстоящи промени в програмната схема на обществената телевизия да се случват и след обществено допитване.
Темата е в обществото вече повече от седмица. Стигна се дори и до политически коментари по този въпрос.
"Аз Георги Ангелов не го познавах. Запознахме се по телефона след като изразих възмущение. И тъй като днес след броени минути отново ще има издание на "История.BG" затова реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG" да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история", коментира организаторът на протеста Илиян Василев. "Това е една малка стъпка към много повече забрани, които се усещат във въздуха и предстоят. БНТ не е държавна телевизия, тя е обществена телевизия. Не може някой да вземе подобно решение без да се интересува от хората, които са основните потребители на вашата работа."
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