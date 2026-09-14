Меган Дъ Стелиън изгубила себе си заради бившето си гадже

Меган Дъ Стелиън разкри, че е губила себе си, докато е била с бившия си - Клей Томпсън. 31-годишната рапърка иска следващата ѝ връзка да бъде с човек, който я оценява такава, каквато е.

Баскетболистът и певицата се разделиха през април, след близо година заедно. И сега Меган разкри, че е прекарала по-голямата част от романтичната им връзка "опитвайки се да напасне някои парчета, които не принадлежат там" и самата тя да пасне в живота на спортиста.

"Губих себе си малко. Сега съм в състоянието, в което намирам себе си отново. Не мога да съм неуважавана. Не мога да съм човек, който не съм. Не мога да не ходя на работа. Ще бъда Меган Дъ Стелиън... Ти няма да проявяваш неуважение към мен. И ще бъдеш благодарен. Това е.", коментира тя пред американското списание "InStyle".

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