"Мечтаното приключение" на Валеска Гризебах е българското предложение за "Оскар"

Филмът "Мечтаното приключение" ("The Dreamed Adventure") на Валеска Гризебах е българското предложение в категорията "International Feature Film" за 99-ите награди "Оскар".

Решението беше взето от петчленна комисия с председател Мира Сталева - продуцент и фестивален организатор, и членове Савина Петкова - кинокритик, Юлиан Костов - актьор, Павел Г. Веснаков - режисьор, и Калин Калинов - продуцент, информират от Националния филмов център.

"Мечтаното приключение" е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Световната му премиера се състоя на фестивала в Кан тази година, където спечели Наградата на журито, а след това е част и от селекциите на множество престижни световни фестивали, сред които тези в Торонто, Сидни, Ню Йорк, Лондон, Сараево и др.

Филмът ни отвежда в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща със Саид - стар познат, чиято кола е открадната. Опитът ѝ да му помогне я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки, която постепенно разкрива тъмните страни на града. Докато се изправя срещу призраците на миналото, Веска е принудена да търси истината не само за мястото, в което живее, но и за собствените си преживявания.

"Мечтаното приключение" е резултат от продължителна работа на режисьорката в България. В продължение на повече от пет години Гризебах изследва района на Свиленград, среща се с местни хора, социолози, историци и други представители на региона. Личните истории на български жени, преживели промените след 1989 г., се превръщат във важен източник за изграждането на персонажите и историята на филма. Валеска Гризебах работи единствено с непрофесионални актьори, като кастингът продължава повече от година и включва мащабен процес на street casting в България. Филмът е изцяло заснет в България, а действието му се развива сред български персонажи и на български език.

"Мечтаното приключение" е вторият игрален филм на Валеска Гризебах, заснет в България, след "Уестърн" (2017). В настоящия филм връзката на режисьорката с България е изведена още по-далеч - не само като място на действието, а като основа на историята, героите и творческия процес.

Филмът е създаден с подкрепата на НФЦ.