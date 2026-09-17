Кои бяха най-добре облечените звезди на наградите „Еми“

Най-големите звезди на телевизията пристигнаха на церемонията за наградите „Еми“, облечени подобаващо за случая и внасяйки много блясък, индивидуалност и впечатляващ стил на червения килим. От зашеметяващи рокли до елегантни кройки и смели костюми – това са визиите, за които ще говорим още седмици (или дори години) наред. Кои звезди оглавиха списъка за най-добре облечени?

Никол Кидман, Зендая, Селена Гомес и Маришка Харгитай, които впечатлиха със смелия си избор на тоалети.

Тази година Харгитай влезе в ролята на водеща – първата жена, която води церемонията самостоятелно след Джейн Линч през 2011 година. Цялото ѝ семейство беше с нея на червения килим, за да я подкрепи, като тя дори се появи в тон с дъщеря си Амая, на 15 години – и двете облечени в ярки червени рокли с пайети.

Преди началото на церемонията Харгитай сподели пред списание People, че се наслаждава на вълнението заедно със семейството и приятелите си. „Чувствам огромна подкрепа и имам най-страхотния съпруг на света, който е бил до мен във всеки един момент“, каза тя за съпруга си Питър Херман, за когото се омъжва през 2004 година. „Преживявам един от най-хубавите моменти в живота си“. А ето и кои звезди бяха най-добре облечени на червения килим в Лос Анджелис.

Зендая

Зендая отново събра погледите на червения килим с ефирна рокля по поръчка от Prada. Прозрачният модел бе обсипан с кристали и мъниста и беше допълнен от бижута Mikimoto за още повече блясък. Актрисата от „Еуфория“, която бе номинирана за най-добра главна женска роля в драматичен сериал, пристигна сама на червения килим и дебютира новата си къса прическа. Малко по-късноz в залата към Зендая се присъедини и съпругът ѝ Том Холанд.

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