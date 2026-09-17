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Най-чаровните звезди на наградите "Eми"

Актрисите пак блеснаха с рокли

17.09.2026 | 00:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Телевизионните награди "Eми" бяха раздадени на бляскава церемония в Лос Анджелис на 14-и септември. Както винаги, много от знаменитостите показаха перфектен външен вид и впечатлиха с тоалетите си. Ето част от най-запомнящите се визии.

Емилия Кларк

39-годишната актриса беше като вълшебница. Тя заложи на дълга рокля без презрамки, която е в бледолилаво, с воали и панделки. Звездата избра да вдигне косата си на кок.

Флорънс Пю

Явно това ще е един от най-хитовите цветове през есента, тъй като актрисата също избра рокля в светлолилаво. Тя отново е без презрамки, с дълбоко деколте, по тялото е, но има дълъг воал. Роклята на Пю е блестяща, звездата също бе на кок.

Никол Кидман

Вечна класика и свежа визия от Никол! 59-годишната актриса заложи на дълга бяла рокля без презрамки, която е с пухесто деколте и пухести ръкави. Освен това, роклята е с голяма цепка. Звездата показа топ форма.

Зендая

Модна икона, винаги предизвиква фурор с визията си! За тези награди 30-годишната актриса заложи на дълга прозрачна рокля в сребристо, обсипана с бижута, камъчета и бляскави елементи. Роклята е с воал и V-образно деколте.

Останалите и снимките вижте в teenproblem.net

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