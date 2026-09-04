Травис Келси с признания за сватбата с Тейлър

Травис Келси най-сетне проговори за сватбата си с Тейлър Суифт. Американският футболист, който през октомври ще навърши 37 години, направи това в подкаста, който има с брат си Джейсън - "New Heights".

Джейсън Келси казва: "Ти най-накрая си женен!". А Травис показва халката си и отвръща: "Аз съм женен мъж!".

Футболистът на "Чийфс" описа звездата сватба като "нощ, която никога няма да забравим".

"Аз и Тейлър сме толкова благодарни на всички, които се появиха, от обетите до това просто да видим всички, до това колко се забавлявахме през цялата вечер и да чуем това, някак да бъде повторено - през историите на всички за вечерта. И беше толкова магично", коментира Травис Келси.

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