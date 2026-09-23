Родителите и сестрата на Пресли Гербер в шок от смъртта му

Рано в понеделник стана ясно, че Пресли Гербер, синът на Синди Кроуфорд, си е отишъл от този свят на 27-годишна възраст. Според слуховете, той е починал в рехабилитационен център в Лос Анджелис в неделя, 20-и септември.

От "People" съобщават, че полицията в Санта Моника е обявила, че се разследва поемане на свръхдоза като причина за смъртта. Но разследването е в началните си етапи и засега много малко информация е налична.

През годините Пресли сам често е говорил за проблемите си с наркотиците, паник атаките и влошеното психично здраве.

Източник на "People" посочва, че майката Синди Кроуфорд, сестрата на Пресли - моделката Кая Гербер, и бащата Ранди Гербер, са в тотален шок.

"Семейството е в тотален шок сега. Те са натъжени повече, отколкото може да се опише с думи. Кая обичаше това, че Пресли беше толкова открит за борбите си; неговото семейство беше толкова гордо, че той намираше сила в това да помага на другите", коментира източникът.

Още за случилото се четете в teenproblem.net