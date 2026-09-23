Висш командир от НАТО: Путин става все по-безразсъден и склонен към поемане на рискове

Сър Джон Стрингър, маршал от авиацията, зам.-командващ силите на НАТО в Европа, предупреди, че руският президент Владимир Путин проявява все по-безрасъдно и опасно поведение, както и готовност за поемане на повече рискове", докато войната в Украйна се проточва все повече.

Стрингър е на мнение, че с действията си Путин се стреми да разедини западните съюзници. Изявлението на сър Джон Стрингър е направено пред “Асошиейтед прес“ по време на конференция по сигурността в Естония, на фона на предупреждения от страна на някои европейски лидери, че Москва планира да подложи на изпитание пакта за колективна отбрана на НАТО чрез по-дръзки атаки, включващи вече саботажи и шпионаж.

Стрингър предупреди, че държавите членки на НАТО трябва да си дават сметка за "напрегнатата обстановка“ и да подхождат внимателно към реакциите си, тъй като Путин би искал да провокира Алианса към "прекомерна реакция“.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви миналата седмица, че Русия може да се насочи към държави от НАТО с умишлени удари с дронове или ракети, като същевременно твърди, че те са случайни. Френският президент Еманюел Макрон се съгласи с това мнение и възложи на правителството си да изготви план за защита на критичната инфраструктура от евентуални атаки с дронове и кибератаки.

Други европейски представители определят заплахата от страна на Русия като сериозна, но призовават към спокойствие.

Представител на британското министерство на отбраната, пожелал анонимност поради чувствителния характер на въпросите, свързани със сигурността, заяви, че според оценката на Обединеното кралство Путин не търси пряка конфронтация с НАТО. Представители на Естония, Латвия и Литва - държави, граничещи с Русия - също изразяват по-голяма предпазливост относно вероятността от сериозна ескалация, след като години наред призоваваха западните страни да заемат по-твърда позиция спрямо Москва.

"Украйна се бори. Русия е ангажирана с Украйна. Не наблюдаваме струпване на сили близо до границите ни. И в този смисъл смятам, че повечето хора биха се съгласили, че вероятността от пряко военно нападение не е реална“, заяви латвийският президент Едгарс Ринкевичс пред малка група журналисти късно във вторник, в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли опасенията, че Русия може би изпитва готовността на трансатлантическия военен съюз, като заяви пред АР, че "Путин не иска конфликт с НАТО“.

Путин разглежда различни варианти

Стрингър заяви, че Путин "разглежда най-различни варианти“ за създаване на разкол между съюзниците в НАТО, тъй като кампанията му в Украйна върви зле.

Естонският премиер Кристен Михал оприличи руския лидер на "притиснат в ъгъла плъх“, който засилва активността си в Европа в опит да пречупи западната подкрепа за Киев в момент, когато Москва е подложена на натиск.

Напредъкът на Русия на фронта в Украйна е бавен и се постига на огромна цена - над половин милион загинали, докато същевременно кампанията на Киев за удари по дълбокия тил, насочена към енергийната инфраструктура, е предизвикала недостиг на гориво в 80 от 83-те руски региона, заяви по-рано този месец началникът на щаба на отбраната на Обединеното кралство, маршал от авиацията сър Ричард Найтън. Въпреки това няма признаци руският лидер да се отказва от целите си в Украйна.

Различни гледни точки в НАТО относно руската заплаха

Лидери от Прибалтика смятат, че с наближаването на зимата Москва ще засили още повече натиска. Според тях е вероятно атаките срещу инфраструктурата да се увеличат през следващите месеци, а какъвто и да е напредък в дипломатическата сфера едва ли ще се наблюдава преди пролетта.

Естонският лидер Кристен Михал заяви, че понастоящем е "малко вероятно“ Путин да предприеме конвенционално военно нападение срещу Европа, както поради заплахата от ответен удар на НАТО, така и защото силите му са ангажирани в Украйна.

Високото ниво на враждебна активност от страна на Русия ще се запази, докато Путин не промени военните си цели, каза Михал, като добави, че най-добрият начин за възпирането му е "подкрепата за Украйна“.