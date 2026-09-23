Стил и кауза: Мелания Тръмп представи новия си проект в ООН (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Първата дама на САЩ Мелания Тръмп се присъедини към Общото събрание на ООН стилна и елегантна както винаги.

По време на речта си Тръмп отдели специално внимание на съпругата си, подчертавайки отлична работа, която тя върши.

“Тя наистина работи много. Тя беше и единствената първа дама в историята, председателствала заседание на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, а днес ще бъде домакин на среща за бъдещето на децата, в която вече участват около 60 членове от целия свят и други страни. Така че, Мелания, благодаря ти, отлична работа“, заяви Тръмп, а камерите уловиха как Мелания се усмихва на похвалите.

Нов проект

Мелания Тръмп заяви, че страната преживява "изключителен момент в човешката история“ и е на "прага на технологична революция“, докато представяше нови събития и партньорства в рамките на своята инициатива "Да градим бъдещето заедно“ (Fostering the Future Together).

"Да градим бъдещето заедно“ е глобална коалиция с единна мисия: да даде възможности на децата чрез технологии и образование“, каза първата дама, цитирана от The Hill.

Сред присъстващите на събитието бяха представители на страни като Обединеното кралство, Корея, Филипините, Канада, Панама, Украйна и други, съобщиха от Белия дом.

"Идеи, които някога са съществували само в научнофантастичните романи и филми, вече са част от нашето ежедневие. Това, което някога е изглеждало невъзможно, се превръща в нещо обичайно“, каза г-жа Тръмп.

"Изкуственият интелект трансформира цели бизнес сектори и разширява възможностите на човечеството за достъп до най-големия масив от информация, с който то някога е разполагало“, отбеляза тя.

"Но самият достъп не е достатъчен, за да дадем реални възможности на хората. Трябва да предоставим на децата си необходимите инструменти и да ги научим как да ги използват разумно“, каза първата дама.

Breaking: First Lady Melania Trump, Secretary of State Marco Rubio, and Chief of Staff Susie Wiles take their seats in the UN General Assembly hall as President Donald Trump begins his address at #UNGA81. @opinionnewsroom https://t.co/eOVEpHi5A7 — Opinion Newsroom (@OpinionNewsroom) September 23, 2026

Тръмп обяви, че ще бъде домакин на събитие под надслов "Заедно градим бъдещето“ (Fostering the Future Together) по време на срещата на върха на Г-20 през декември, която е планирана да се проведе в голф курорта на президента Тръмп близо до Маями.

Първата дама представи и други събития, свързани с инициативата ѝ в сферата на образованието и технологиите, стартирана миналата година. Сред тях са предстоящата конференция на АСЕАН в Манила, на която домакин ще бъде първата дама на Филипините Лиза Аранета Маркос, както и регионални конференции за Европа и Карибите през следващите месеци, организирани съответно от първата дама на Полша Марта Навроцка и първата дама на Сейнт Китс и Невис Диани Принс-Дрю.