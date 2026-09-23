"Пътна полиция": 500 фиша и 50 акта са съставени през почивните дни

През изминалите почивни и празнични дни СДВР е провела акция, при която над 1000 автомобила са били проверени.

Пред БНТ старши инспектор Любомир Апостолов, началник група в отдел "Пътна полиция" СДВР съобщи, че са съставени над 500 фиша и 50 акта. Има двама водачи с установени с алкохол над 1,2 промила.

“Имаме двама водачи под 1,2 промила с алкохол, един водач, положителен за наркотични вещества, имаме петима водачи, които са отказали да бъдат тествани за наркотични вещества, и двама водачи с отказ за употреба на алкохол", добавя Апостолов.

Вчера е имало засилено полицейско присъствие на ключовите пътни артерии, както и допълнителни екипи, разположени на автомагистралите “Тракия“, “Хемус“ и “Струма“.

Над 20 екипа бяха разположени на входно-изходните артерии на София за безопасното прибиране на гражданите.

СДВР съобщава, че през почивните дни обстановката е била нормална с изключение на вчерашния ден.

“На входно-изходните артерии, в следобедните часове, по “Тракия“ и Владая имахме леко натоварване”, добавя ст. комисар Апостолов.

Част от проверките са били насочени и към шумните автомобили.

"Имаме техническо средство за измерване на нивото на шума на автомобилите. Искам да кажа на водачите, че автомобилът се спира от движение до отстраняване на техническата неизправност на автомобила. Налага се и административна санкция”, добавя Апостолов.