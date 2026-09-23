Тенденции при маникюрите за есента

Есента вече е при нас. Както знаете, с всяка промяна на сезона, на хоризонта се задават и нови тенденции. Вече започнахме да забелязваме кои маникюри ще са хитови през есента. Но тепърва ще преминаваме основно към нокти с есенни мотиви и в есенни багри. Какви ще са тенденциите през сезона? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Нокти тип пуловер

Е, освен с красиво оцветените листа, тиквите и уютното настроение, есента е позната със захлаждането на времето, изваждането на по-плътните дрехи. Преминаваме към суичери и пуловери - меки, комфортни, с интересни принтове. И този уютни вибрации влияят и на маникюрите. Сега е модерно да си направите нокти с шарки като на типичните есенни пуловери - с карета, райета, ромбове. Нека съчетават няколко цвята. Може да миксирате принтовете - на един нокът да има карета, на друг - райета, на трети - ромбове, на четвърти - имитация на плетка и т.н.

Бамби

Една много любопитна и сладка тендениця за есента. Още преди близо година аксесоарите, дрехите и маникюрите с принт на елен или сърна станаха голям хит. Сега продължава да е така. Този животински принт е сред по-нетрадиционните, така че ще направите впечатление. Освен това, сърните и елените са сред символите на есен и зима, в тон сте с настроението. Просто си направете нокти - като козината на Бамби. Съчетайте кафяво с бели точки и веднага ще изпъкнете.

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