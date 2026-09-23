"Ръката за приятелство“, протегната от Тръмп към Бърнам, е жест на демонстриране на власт

Подадената от президента Доналд Тръмп "ръка за приятелство“ към Анди Бърнам по време на първата им среща е жест, демонстриращ власт, твърди експерт по езика на тялото.

Американският президент и британският министър-председател се срещнаха лице в лице за първи път във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Но докато Тръмп предприемаше поредната си необичайна и остра атака срещу медиите, Бърнам направи поредица от жестове, издаващи дискомфорт и желание да се разграничи от конфронтацията.

Конфронтация с медиите

Джуди Джеймс, експерт по езика на тялото, заяви, че Бърнам е изглеждал все по-неспокоен, докато Тръмп се е връщал към обичайните си нападки срещу пресата.

"Когато Тръмп подхваща любимата си тема за "фалшивите новини“, виждаме как Бърнам започва да прави жестове, издаващи дистанцираност и дискомфорт“, каза тя и добавя:

"Той разплита пръстите си, за да прекара ръка през косата си с изражение на тревога - пресилен жест, който изглежда като опит за прекъсване на контакта, т.е. претекст да скрие изражението на лицето си. Стиснатите му устни, напомнящи за Чърчил, подсказват желание за моментна демонстрация на власт, но това е съпроводено от бързо движение на очите, издаващо, че вътрешно той търси изход. В този момент погледът на Бърнам се устремява в далечината, сякаш иска да се постави над тази конкретна битка", анализира експертът.

Президентът продължи да говори с оживена мимика и жестове, докато Бърнам седеше до него. Експертът Джуди Джеймс отбеляза рязък контраст между физическата увереност на Тръмп и по-сдържаната стойка на премиера.

"Тръмп продължава, като повдига едното си рамо и се усмихва иронично, докато казва: "Те дойдоха“, махайки с ръка към Бърнам, сякаш усеща желанието му да избегне изразяването на мнение.“

"В този момент Бърнам проявява странна, почти детинска неувереност, като започва да дърпа показалеца на едната си ръка с другата, докато слуша как Тръмп добавя: "Няма да го търпя“, придружавайки думите с рязко, авторитетно мигване".

И все пак, именно моментът, в който двамата мъже се поздравиха, Джеймс определи като особено впечатляваща демонстрация на власт.

Жест на силна доминация

Тръмп бързо протегна ръка, за да се ръкува с Бърнам - жест, който на пръв поглед изглеждаше приятелски, но според нея същевременно носеше белезите на силно физическо утвърждаване на доминация.

"Протегнатата от Тръмп "ръка за приятелство“ към Бърнам е жест на власт заради скоростта и силата на стискането. Той рязко изнася ръката си напред с дланта нагоре и се чува плясъкът при сблъсъка на двете ръце“, отбеляза тя.

Реакцията на Бърнам обаче беше видимо по-предпазлива.

"В отговор на тази покана да докаже статута си на алфа-мъжкар, Бърнам говори от доста напрегната, приведена поза, със скръстени ръце и плътно преплетени пръсти пред тялото, образуващи защитна бариера“, отбелязва експертът.

Джеймс отбеляза, че впоследствие министър-председателят е направил още няколко жеста, които тя е изтълкувала като признаци на нервност, включително многократно докосване на косата, нервно движение с пръстите и играене с брачната халка.

"Начинът му на говорене, наподобяващ "салата от думи“, издава вътрешно напрежение; по-късно той демонстрира цяла палитра от нервни жестове: прокарваше ръка през косата си, нервно си играеше с пръстите, дърпаше показалеца на едната си ръка с другата и дори си играеше с брачната халка – сякаш подсъзнателно търсеше емоционална опора от семейството си“, каза тя.

Този анализ е направен на фона на среща, която на пръв поглед премина в изключително топла атмосфера.

Похвали към Бърнам

Тръмп похвали Бърнам, наричайки го "роден бизнесмен“, и заяви, че отношенията между САЩ и Обединеното кралство са по-силни, отколкото са били при предшественика му Киър Стармър.

"Мисля, че нещата вървят добре. Е, сега са по-добри, отколкото бяха при предишния ви министър-председател – нека така да го кажа. Смятам, че в момента, предвид отношенията ми с вашия министър-председател Анди, се справяме много добре“, каза Тръмп.

Експертът по езика на тялото също така отбеляза, че Тръмп сякаш полага съзнателни усилия да поласкае новия си британски колега. "Тръмп наистина демонстрира известно топло отношение към Бърнам, а в началото имаше и елементи на ласкателство, целящи да създадат положителна нагласа“, каза Джеймс, но добавя, че е забелязала и любопитна реакция у външния министър Ед Милибанд, който седеше наблизо, докато Тръмп обсипваше с похвали новия министър-председател.

Докато Тръмп хвалеше Бърнам, можеше да се види лицето на Милибанд на най-близкото място – той изглеждаше така, сякаш му се искаше тези думи да бяха адресирани към него.

Въпреки приятелския тон обаче, налице беше сериозно политическо разногласие, тъй като Тръмп използва срещата, за да отправи поредна критика към спорната сделка на Лейбъристката партия относно островите Чагос.

Президентът заяви, че не подкрепя споразумението за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос на Мавриций, при което на Великобритания и САЩ се позволява да продължат да използват стратегически важната военна база "Диего Гарсия“.

"Не го подкрепям. Смятам, че това е ужасна сделка. Изведнъж казват, че имат право на собственост - някой предявява претенции за собственост, след като не се е появявал с такива в продължение на десетилетия и векове. Според мен това е абсурдно“, каза Тръмп пред репортери.

Тръмп спомена, че е обсъдил въпроса с Бърнам и предположи, че министър-председателят ще "разгледа“ казуса.

"Това е място с огромно стратегическо значение. И е уникално... това е изключително важен обект от гледна точка на военната и стратегическата сигурност", каза още американският президент.

Съгласно споразумението, договорено от предишното лейбъристко правителство, Великобритания трябваше да прехвърли суверенитета над островите на Мавриций, като същевременно наеме обратно базата "Диего Гарсия“ за срок от 99 години.

Правителството обяви, че договореностите предвиждат плащания на средна стойност около 101 милиона паунда годишно, като общите разходи се оценяват на около 3,4 милиарда паунда (изчислени като нетна настояща стойност).

Споразумението срещна остра критика от страна на опоненти, а ратификацията му зацикли на фона на възражения от Вашингтон.

Тръмп също така отново разкритикува Стармър, припомняйки отказа на предишния министър-председател да позволи на САЩ да използват Диего Гарсия за удари срещу Иран.

Президентът заяви, че базата е от стратегическо значение, и направи съпоставка между отношенията си с Бърнам сега и тези, които е имал със Стармър.