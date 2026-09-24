Обрат: Нидерландия все пак ще участва на "Евровизия" в Бургас

Нидерландия ще се завърне на конкурса за песен "Евровизия" през 2027 г., въпреки че общественият оператор, отговарял досега за участието на страната (AVROTROS), продължава да се противопоставя на това решение.

Нидерландската медия AVROTROS се оттегли от конкурса през 2026 г. и заяви, че няма да участва и през 2027 г., с аргумента, че състезанието вече "не може да се счита за неутрално" на фона на участието на Израел и войната в Газа.

"Безспорно е, че международните конфликти все повече влияят на конкурса, подкопавайки неговия неутрален характер. Поради това "Евровизия" се превърна в платформа за разделение", заяви Тако Цимерман, генерален директор на AVROTROS.

NPO - организацията, която ръководи общественото радио-и телевизионно разпръскване в Нидерландия - пое отговорността за участието на страната. Излъчването на конкурса ще бъде осигурено от обществения оператор NOS, докато "независим екип от експерти" ще избере нидерландския представител.

"Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие, особено в настоящия момент", заяви Юре Босман, директор "Медии" в NPO.

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Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн заяви в изявление:

"Радваме се да приветстваме завръщането на Нидерландия на конкурса "Евровизия" през 2027 г. Оценяваме конструктивните разговори, които проведохме с NPO, и очакваме с нетърпение съвместната работа за утвърждаване на конкурса като място, което наистина отразява духа на мотото "Обединени от музиката" (United By Music)."

Решението идва на фона на продължаващите сериозни спорове около участието на Израел в "Евровизия"

Пет държави - Исландия, Ирландия, Нидерландия, Словения и Испания - се оттеглиха от конкурса през 2026 г. заради този въпрос.

Ирландия вече потвърди, че ще бойкотира "Евровизия" за втора поредна година през 2027 г., като се позова на "ужасяващата и продължаваща загуба на човешки животи в Газа".

Испания също обмисля да удължи бойкота си. Президентът на RTVE Хосе Пабло Лопес заяви тази седмица, че ще препоръча страната да не участва в конкурса през 2027 г., като отбеляза, че е "дълбоко болезнено", че общественият оператор на Израел запазва правото си на участие "въпреки всичко и предвид ситуацията, която все още се преживява в Газа". RTVE все още не е взела окончателно решение.

Следващото издание на конкурса за песен "Евровизия" ще се проведе в зала "Арена Бургас" в Бургас, България.