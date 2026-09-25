Голям пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, един човек е загинал (ВИДЕО)

Голям пожар гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско. Един човек е загинал при инцидента, съобщиха от полицията в крайморския град. Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, уточняват от полицията.

На мястото на инцидента са пет противопожарни автомобила. Към момента няма данни за пострадали, допълват от полицията.

На официалната страница във Фейсбук на Общината съобщават, че пожар е възникнал в стопански двор в града, който е с висока степен на опасност. От Общината призовават гражданите, които се намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара.

Кметът на Община Бяла е обявил бедствено положение на територията на Бяла и с. Горица, считано от 25.09.2026 г. от 14:00 часа, до овладяване на ситуацията и неговата отмяна.

Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи, допълват от Общината.

В средата на септември по време на Седмицата на пожарната безопасност от Регионалната дирекция отчетоха, че през настоящата година около 90 на сто от произшествията в региона се дължат на човешка небрежност. Броят на пожарите е с 57 по-малко в сравнение със същия период на 2025 г., когато са били 461.