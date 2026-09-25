Манолов за минималната заплата: Бяхме с пистолет, опрян в челото

Имахме сериозни възражения, които не бяха взети под внимание. Това каза в ефира на БНТ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, след като по-рано днес депутатите приеха минималната работна заплата да се изчислява по нов механизъм.

Щеше да бъде различно, ако беше свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото сега се оказа, че в парламента са работили по преразкази, добави той.

Доколко сме се разбрали с работодателите, е малко спорно, защото ние участвахме в това разбирателство с "пистолет, опрян в челото" - в законодателството беше записано, че ако не сме се разбрали, минималната заплата за догодина щеше да остане същата като тази година, заяви Манолов.

На първостепенните разпоредители с бюджетни средства вече е изпратено число, което не е таванът за минималната работна заплата. Ако бях политик, щях да определя заплатата на тавана, защото това щеше да покаже, че се работи по-различно от това, което предполагаше досегашната формула. Но политиците имат своите аргументи, защото те имат много плащания, които са обвързани с минималната работна заплата и им тежат, добави президентът на КТ "Подкрепа".

У нас минималната работна заплата тежи, защото прекалено много минимални работни заплати нямат нищо общо с това, което хората получавват. Тя е само част от заплатата, а всичко останало се дава в пликче, подчерта Димитър Манолов.

Той изрази съмнения, че при крайното решение минималната заплата едва ли ще е повече от 640 евро.