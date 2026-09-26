9 модни находки, които ви състаряват – ето с какво да ги замените

Случвало ли ви се е, докато разчиствате гардероба си, да се запитате дали определени дънки, обувки или якета не са леко остарели като стил? Рано или късно дрехите излизат от мода, затова е хубаво да правим периодични промени, с които да поддържаме стила си актуален.

Разбира се, това не означава, че трябва да се разделяте с всяка дреха, която вече не е последният писък на модата. Някои класически модели остават актуални с години, докато други постепенно започват да изглеждат демоде, дори и да са били истински хит преди време. Понякога именно една на пръв поглед малка промяна в кройката, материята или начина на комбиниране може да освежи целия ви тоалет.

Затова, ако усещате, че гардеробът ви има нужда от малко освежаване, стилистите посочват няколко конкретни модни избора, които могат да ви накарат да изглеждате по-старомодно, отколкото ви се иска. Добрата новина е, че за тях има лесни и стилни алтернативи.

Ето кои 9 дрехи и аксесоари е време да оставите в миналото и с какво да ги замените:

Демоде: Груби маратонки

На мода: Маратонки с ниска подметка

Обичам удобството като всеки друг, но тенденцията към прекалено масивните маратонки тип „dad sneaker“ може мигновено да придаде на визията остарял вид – сякаш е заседнала в 2019 година, особено в комбинация с дънки или миди пола. Маратонките с по-изчистен и нисък профил също придават непринудено и модерно излъчване, но стоят по-прегледно, елегантно и с повече стил.

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