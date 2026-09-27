Какво си казаха германският външен министър и Сергей Лавров?

Германският външен министър Йохан Вадефул разкри подробности от разговора си с руския външен министър Сергей Лавров и обясни защо изобщо е решил да се срещне с него. Вадефул подчерта пред tagesschau.de, че 20-минутната среща с Лавров се е състояла чрез посредничеството на трети страни. Той каза, че мнозина са го помолили да проведе разговора.

"Много колеги от други страни се свързаха с мен и казаха, че Русия е готова за преговори", каза Вадефул.

На срещата са били обсъдени последиците от войната на Русия срещу Украйна

По-специално е била засегната темата за износа на зърно от Украйна и Русия, предвид риска от глад в Египет.

Инцидентът с дрон на летище Лайпциг също е бил тема на разговорите. Според Вадефул той е дал ясно да се разбере на Лавров, че "червена линия е премината, очакваме това да не се повтори и сме готови да реагираме по всяко време".

Друга тема е била прекратяването на войната и мирните преговори. Вадефул подчерта "непоколебимата" подкрепа на Германия за Украйна и заяви, че Русия сега трябва да седне на масата за преговори.

"Няма оправдание за тази война, която отнема безброй животи - включително, между другото, живота на руснаци, но преди всичко живота на украински цивилни", каза той.

Вадефул смята, че срещата е била правилното решение

Той подчерта, че Русия в момента не е готова да прекрати войната, но преговорите, каза той, са необходими.

"Вярвам, че е правилно да разговаряме помежду си. Това е задача на министерствата на външните работи и дипломацията... Знаете ли, не бива да преговаряте с приятели - трябва да преговаряте с опоненти. Това е един от основните принципи на външната политика, който важи и в този случай", заяви той.

Вадефул подчерта също, че разговорът с Лавров не показва промяна във външната политика на Германия. Германия защитава международното право и е на страната на Украйна, той повтори това на Лавров. Преговорите обаче - включително с тези, с които има фундаментални разногласия - са една от ключовите задачи на външния министър.

Сергей Лавров се е срещнал с германския си колега Йохан Вадефул за първи път от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Двустранната среща се е провела в кулоарите на Общото събрание на ООН, в залата за преговори на руската делегация. Според руското външно министерство разговорите са проведени по инициатива на Германия.