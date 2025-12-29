Как конфликт между Полша и Русия би разтърсил Европа?

Честотата на нахлуванията на Москва в европейското въздушно пространство се увеличава. Breakingviews си представя как поредният сериозен инцидент през 2026 г. може да доведе до ескалация на конфликта.

Свалянето на изтребител Сухой Су-24 от полските въздушни сили в един слънчев априлски ден вероятно ще бъде шок както за европейските правителства, така и за президента Владимир Путин. Но само защото всички са игнорирали многократните предупреждения на Варшава за руските нарушения и са отхвърлили бързата полска реакция, която може да последва. Финансовите пазари ще изпаднат в паника. Но мобилизацията на ЕС и Великобритания – и евентуален финансов план на стойност 200 милиарда евро, посредничен от Германия, за ускоряване на превъоръжаването на блока – ще им помогне да се възстановят, пише в анализ за Ройтерс колумнистът Пиер Бриансон.

Преди новият шок да обедини европейците, Путин ще има време да предупреди, че полската „агресия“ „няма да остане без последствия“. Русия ще разположи разрушителя „Настойчив“ от военноморската си база в Балтийск, най-близката до Полша. А западните разузнавателни източници ще отбележат необичайни движения на войски на полската граница с Беларус, съюзник на Русия. Но с инвазията в Украйна, която все още е затънала в калта на Донбас, и руската икономика, която едва расте, военните анализатори ще предположат, че Путин ще се задоволи с тези тактики за сплашване.

От своя страна полският премиер Доналд Туск ще се постарае да обясни решението си. Той ще разкрие, че 15 опита за връзка с пилотите на руските самолети са останали без отговор в продължение на 10 минути след като са навлезли в полското въздушно пространство, което е довело до решението да бъде свален един от тях. Пилотът и навигаторът ще се спасят с парашути, а Туск ще предложи да върне незабавно двамата невредими мъже на границата, която Полша споделя с руската анклава Калининград.

Фридрих Мерц може да се превърне в неочаквания герой на момента.

Германският канцлер ще предложи компромисен план на спорещите европейски лидери. Някои от тях ще изразят резерви към „радикалната“ полска реакция и ще призоват за „спокойствие“, в контраст с онези, които призовават за проява на „пълна солидарност“ с Варшава. Но истинската разделителна линия ще бъде парите. Някои правителства с прекомерно висока задлъжнялост, като Франция и Великобритания, няма да могат да подкрепят своята агресивна позиция спрямо Москва с незабавни бюджетни ангажименти.

Мерц ще се възползва от възможността да накара лидерите на ЕС най-накрая да се споразумеят по дълго обсъжданата схема за използване на замразените резерви на Русия за подпомагане на Украйна. Но той ще продължи да настоява и ще се опита да даде пример, като предложи специален фонд от 200 милиарда евро, предназначен да ускори военната подготовка на Европа – значително усилие, по-голямо от отбранителните бюджети на Германия, Франция и Полша, взети заедно. Берлин ще допринесе сам около 50 милиарда евро от сумата, ще заяви Мерц. Останалите средства ще бъдат заети от специален инструмент, подкрепен от ЕС и други европейски членове на НАТО. Дългогодишен противник на всеки нов механизъм за съвместно заемане на средства от страх, че германските данъкоплатци ще трябва да финансират други разточителни европейци, Мерц ще оправдае промяната в мнението си с „извънредните обстоятелства“, създадени от „агресията“ на Русия.

Половината от фонда ще бъде използвана за изграждане или ремонт на инфраструктура, като германски, полски и унгарски пътища и мостове, за да се позволи бързото прехвърляне на войски и превозни средства от Западна Европа до евентуалната фронтова линия. Останалите 100 милиарда евро ще бъдат предназначени за финансиране на научни изследвания и изграждане на съоръжения за нови видове оборудване, като „стени от дронове“ в балтийските републики, Полша, Унгария и Словакия, които са най-близо до Русия. Той може да помогне и за финансирането на усилията на Великобритания и Норвегия за въвеждане на военни дронове в Северно и Балтийско море.

Европейската инициатива ще се добави към мащабните усилия на Германия за закупуване на оборудване – изчерпателен списък на оборудване на стойност 377 милиарда евро, изготвен от военните на страната за следващите няколко години. А постигането на консенсус по плана ще бъде още по-лесно след отстраняването на силния човек Виктор Орбан, големият губещ от общите избори в Унгария през април. Неговият приемник Петер Мадяр, избран на проевропейска платформа и поддръжник на Украйна, ще допринесе за усилията на блока да изгради надеждна военна сила за възпиране на Русия.

Суровата политика все още ще бъде сложна.

Туск ще мълчи по въпроса дали е потърсил поне мълчаливо одобрение от Северноатлантическия пакт, преди да даде заповед за стрелба. Но той ще посочи, че е имал право да вземе едностранно решение въз основа на правото на самоотбрана, както се прилага за всеки от 32-мата членове на НАТО. Туск обаче ще се позове и на член 5 от договора на НАТО, според който всяка страна, която е подложена на нападение, има право на помощ от другите държави членки.

Някои крайни десни депутати в Европейския парламент ще критикуват Туск като войнолюбец и ще настояват, че критериите на международното право за въоръжена реакция не са били спазени. Според тях Полша няма да успее да докаже, че самолетите са представлявали „непосредствена и преобладаваща заплаха“ за нейната сигурност. Варшава ще отговори, че руските самолети са летели в посока към 32-рата тактическа въздушна база, близо до Лодз, и заедно с няколко подозрителни прониквания на дронове над Полша в края на 2025 г. са представлявали заплаха.

Американският президент Доналд Тръмп, който през септември изглеждаше съгласен, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, навлизащи в тяхното въздушно пространство, ще публикува в своя профил в Truth Social:

„Полша беше ПРАВА да свали самолета на Путин, но не забравяйте, че трябва да СКЛЮЧИМ ТАЗИ СДЕЛКА за Украйна“ – без допълнителни обяснения. В друг пост Тръмп ще похвали Мерц и ще поднови призива си германски генерал да стане върховен военен командир на НАТО.

Много ще зависи от това дали Путин ще реши да ескалира и да отвърне с нещо повече от познатите тактики като кибератаки срещу европейски страни и повече военни маневри. Когато Турция свали руски самолет през 2015 г., защото се беше отклонил от сирийското въздушно пространство, Москва наложи сериозни икономически санкции на Анкара, но се въздържа от военни действия. Днес обаче, след като търговията със Запада е почти спряна, Русия вече няма икономическо влияние над Европа.

Предполага се, че Путин е твърде отслабен, за да предприеме сериозна военна офанзива в Европа, например срещу една от трите балтийски републики. Ако го направи, не е сигурно дали Европа ще може да разчита на американска подкрепа, за да се защити. Но ще стане по-ясно, че европейците са готови да се обединят, за да се изправят пред обща заплаха.