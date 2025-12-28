Внимание: Силни магнитни бури удрят Земята в последните дни на 2025 г.

В понеделник се очаква краткотрайно усилване на магнитните смущения. През следобеда се предвижда увеличаване на активността до Kp 4, а в някои региони тя може да достигне почти червено ниво.

Някои хора могат да усетят главоболие, умора или раздразнителност.

Препоръчително е да се избягват интензивни физически натоварвания и стресови ситуации, както и да се обръща внимание на контрола на кръвното налягане.

На 30 и 31 декември се очаква увеличаване на геомагнитната активност до Kp 5-6, което съответства на мощна магнитна буря от червено ниво, пише Bulgaria ON AIR.

Това може да доведе до значително влошаване на здравословното състояние на метеочувствителните хора. Препоръчително е да се избягват резки движения, големи физически натоварвания и да се осигури достатъчно почивка.

Хората с хронични заболявания, особено сърдечно-съдови, трябва да следят състоянието си и при необходимост да се консултират с лекар.

Пийте достатъчно вода и поддържайте здравословен режим на хранене, за да минимизирате влиянието на магнитните колебания върху организма, съветват експертите.