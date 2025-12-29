Годината на Мъск: Тръмп, Tesla, SpaceX, Grokipedia, заплата от трилион

Илон Мъск рядко е извън светлината на прожекторите, но дори по неговите стандарти, 2025 г. беше пълноценна година.

През последните 12 месеца предприемачът, превърнал се в държавен съветник, макар и за кратко, постигна огромни бизнес успехи и претърпя сериозни неуспехи. Той също така беше свален от първото място като най-богатия човек в света – и сега е по-напред от всякога.

Всичко това на фона на все по-предизвикателна икономическа среда, както в САЩ, така и в световен мащаб – и без да се вземат предвид развитията в личния живот, които включваха обявяването на 13-то дете, родено месеци по-рано.

Но в бизнес план Мъск беше изцяло активен през цялата година – просто не всичко беше толкова гладко, колкото можеше да му се иска. The Independent разглежда една година от живота на Илон Мъск.

DOGE и Доналд Тръмп

Струва се, че е било отдавна, но Министерството на правителствената ефективност (DOGE) е създадено едва през януари 2025 г., като Мъск е назначен за специален държавен служител, което на практика му дава 130-дневен мандат, в който да наблюдава съкращенията на федералния бюджет на САЩ, да съкращава работни места в публичния сектор и да планира съкращения на програмата за чуждестранна помощ на САЩ в размер на почти 10 милиарда долара. Естествено, голяма част от това предизвика много гняв, като Бил Гейтс беше един от онези, които обвиниха "най-богатия човек в света в убийството на най-бедните деца в света“.

Въпреки че можеше да се очаква той поне да има подкрепата на човека, който го е назначил на тази позиция по време на този период - президента Тръмп - отношенията се оказаха напрегнати и нестабилни, като в един момент се превърнаха в откровени лични атаки, разпръснати в социалните медии.

През юни Мъск нарече "Големия красив законопроект“ на Тръмп "мерзост“ и скоро след това предположи, че "наистина голямата бомба [беше], че Тръмп е в досиетата на Епстийн“. От своя страна президентът остро критикува Мъск като разочарование. Дребните спорове продължиха, тъй като Тръмп заяви, че администрацията ще разгледа субсидиите, изплащани на компаниите на Мъск, относно потенциалното им прекратяване - макар че отбеляза, че това трябва "да бъде честно“ както към нацията, така и към предприемача. Предложението, че ще "разгледа“ депортирането на Мъск, също едва ли е било в стил "първи приятел“.

Мъск официално прекрати мандата си на в администрацията през май, седмици след като каза на акционерите на Tesla, че ще отдели "много повече време“, за да се съсредоточи върху фирмата за електрически превозни средства, на фона на падащата цена на акциите и въпросите относно пускането на продукти на пазара.

Възходи и падения в бизнеса

Разбира се, би било небрежно да не се разкрият подробности за успехите и етапите, които Мъск е видял през годината в многобройните си бизнеси.

Въпреки че, както често се случва в индустрията и особено когато става въпрос за разширяване на нови граници, много възходи могат да бъдат последвани от спад, компаниите на Мъск продължават да произвеждат.

Tesla, например, пусна своя вариант Cybertruck с голям пробег по средата на годината, получавайки голямо признание от феновете - но масовото изтегляне на десетки хиляди по-ранни модели поради опасения за части беше грешна стъпка.

Neuralink, фирмата на Мъск, която разработва мозъчни импланти, които да се поставят в човешки черепи, за да помогнат на хора с ограничена подвижност да контролират устройства, използвайки мислите си, е провела множество клинични изпитвания. Той казва, че има 10 хиляди души, които са се регистрирали за това, като потенциалът за положителен обхват тук е неоспорим, но има и критики относно евентуалното лечение на животни и за подаване на заявлението като "малък бизнес в неравностойно положение“ в САЩ, въпреки оценката от 9 милиарда долара.

Не бива да се пропуска и Grok 4 като нов модел с изкуствен интелект, SpaceX извърши успешно контролирано кацане с една от своите ракети Starship, а The Boring Company показа напредък със своя подход ZPIT (Нула хора в тунел): изкопаване на тунели, преместване на пръст и инсталиране на бетонни стенни сегменти без хора вътре, подобрявайки безопасността и ефективността по пътя.

Tesla

Но е невъзможно да се отдели Мъск от една конкретна компания, а тази е имала повече спадове, отколкото възходи през 2025 гodina - Tesla.

Цената на акциите, както винаги, разказва собствена история: от връх от около 480 долара близо до победата на Тръмп миналата зима, тя се понижи до около 220 долара до април, опустошена от общественото възприятие за нейния изпълнителен директор, спадащите продажби, широко разпространената икономическа несигурност относно тарифите и въпросите относно оценката на компанията.

Ако инвестирането в Tesla и инвестирането в отделни компании като цяло винаги е било нещо като влакче на ужасите, 2025 г. може би бележи частта от пътуването с примки, обрати и бързи ускорения, насочвайки се бързо към най-високия връх, докато се състезаваме към края на календарната година.

Отвъд него? Както при всяко влакче в лунапарк, никога не знаеш, докато не стигнеш там - това е тръпката и страхът от него.

Шоурумите на Tesla се сблъскаха с вандализъм, докато самият Мъск се сблъска с множество протести - струпвания от хора, плакати на автобусни спирки, дори кола, разбита на парчета. Резултатът беше достатъчно красноречив - спад в продажбите.

В частност, в Европа спадът беше впечатляващ - летните данни показаха, че продажбите на Tesla са намалели с 40%, тъй като конкуренцията от китайски производители, щетите по репутацията и липсата на нови модели изиграха роля в това BYD да я изпревари като доминираща нововъзникваща марка за електрически превозни средства на континента. Пазарният дял на Tesla беше паднал под 1% по това време, а продажбите са намалели на годишна база, въпреки че продажбите на електрически превозни средства като цяло са се увеличили с повече от една четвърт.

Слабите продажби в Индия, Китай и САЩ добавят допълнителни опасения, въпреки ръста през септември на вътрешния пазар, породен от купувачите, които изпреварват изтичането на данъчните облекчения.

Но Мъск отдавна смята, че продажбите на автомобили не са единственият или най-големият коз в дългосрочния ръкав на Tesla.

Автономни автомобили, роботика, изкуствен интелект и данни - всички тези фактори са това, което много инвеститори посочват като бъдещи перспективи за приходи на фирмата. И тези вътре и извън компанията изглежда се чувстват по същия начин, предвид последните събития.

Най-богатият човек в света

Мъск вече е най-богатият човек в света и е такъв от известно време - с изключение на няколко часа, когато за кратко загуби първото място от Лари Елисън от Oracle.

Оттогава обаче Мъск отново отвори огромна празнина и в началото на декември имаше нетно състояние от 450 милиарда долара според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Това го поставя с цели 180 милиарда долара (136 милиарда британски лири) пред сегашния втори Лари Пейдж от Alphabet. Нетното богатство на Мъск е нараснало с почти 17,5 милиарда долара (13,2 милиарда британски лири) през 2025 г. и той стана първият човек, достигнал границата от 500 милиарда долара за кратък период. И все пак това е цифра, далеч надхвърляща дори богатствата, при които годината на Мъск завършва в светлината на прожекторите.

Близо цял трилион долара е заложен в новия му пакет за заплати на Tesla, гласуван и одобрен от повече от три четвърти от акционерите само миналия месец. Той ще спечели 878 милиарда долара за едно десетилетие, ако продължи да води растежа на компанията до значителни етапи в производството и оценката, последният от които би оставил Tesla на стойност 8,5 трилиона долара - точната комбинирана пазарна капитализация на двете най-големи публични компании в света в момента, Nvidia и Apple.

Пътят към тези богатства не е просто "нова глава, а изцяло нова книга“, заяви Мъск, след като пакетът за възнаграждение беше одобрен.