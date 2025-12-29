Проблемната британска програма Challenger 3 е изправена пред нови забавяния

Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди, че производството на основния боен танк Challenger 3 няма да започне по фиксиран график, а ще продължи едва след успешното приключване на изпитанията за ефективност, което сигнализира за по-избягващ риска подход при въвеждането на новото превозно средство в експлоатация. Министърът на отбраната Люк Полард заяви, че програмата „в момента преминава през демонстрационна фаза на изпитания, за да се докаже ефективността на танковете“ и че производството ще започне, след като производителността бъде валидирана, „а не е обвързано с конкретен краен срок“. Това контрастира с подхода на паралелизъм, наблюдаван в редица основни оръжейни програми за 21-ви век, най-вече изтребителя F-35 от пето поколение, при който серийното производство би започнало, докато програмата все още е в ранните етапи на тестване, пише MWM.

Докато едновременността е причинила сериозни проблеми за редица сложни нови оръжейни системи, разработвани от чист лист, най-вече F-35, относителната простота на програмата Challenger 3 и фактът, че тя представлява пакет за модернизация на съществуващите танкове Challenger 2, който не включва производство на нови танкове, направиха подобен подход да изглежда представляващ сравнително малко рискове. Тъй като напредъкът ще се определя от резултатите от изпитванията, а не от предварително определени етапи, е вероятно Challenger 3 да влезе в експлоатация през 30-те години на 21-ви век, докато преди това всички 148 танка бяха планирани за доставка до края на 2020-те. Министър Полард поясни, че напредъкът ще продължи да бъде преоценявана и че „графикът [ще бъде преразглеждан] редовно, за да се гарантира съответствие с етапите на доставка, оперативните нужди и възникващите технически рискове“.

Решението на Министерството на отбраната да продължи с по-консервативен подход е резултат от значителни проблеми,

пред които са изправени основните оръжейни програми на Обединеното кралство след Студената война, като множество прецеденти показват, че новата танкова програма може да бъде подобно проблематична. Новата бронирана бойна машина Ajax, например, въпреки своята простота, страдаше от над осем години забавяне при влизането в експлоатация поради значителни проблеми с шума и вибрациите, а в края на ноември употребата ѝ беше преустановена, след като необичайни шумове и вибрации в няколко превозни средства причиниха над 30 жертви сред персонала. През юни 2023 г. преглед на проблемна програма на стойност 5,5 милиарда британски лири (7 милиарда долара) заключи, че в Министерството на отбраната има „системни, културни и институционални проблеми“, които са попречили на безпроблемното протичане на развитието.

Големите британски оръжейни програми след Студената война постоянно се оказват силно проблематични, като разрушителят клас Type 45 стана особено известен със своите повреди, изключително ниски нива на наличност, включително в един случай с 3000-дневен ремонтен цикъл , и много ограничена огнева мощ и гъвкавост в сравнение с конкурентните класове разрушители, използвани в чужбина. Програмата за самолетоносачи клас Queen Elizabeth се оказа подобно проблематична, като канибализацията на части, повредите и наводненията са измъчвали времето ѝ в експлоатация. Дори ако разработката протече гладко по сега отложения график, жизнеспособността на Challenger 3 остава под голямо съмнение. Бившият офицер от британската армия и виден коментатор по въпросите на отбраната подполковник Стюарт Крофорд отбеляза през октомври , че танкът е построен около „вече остаряла философия на проектиране“ и че „сегашното поколение западни основни бойни танкове, Leopard 2, M1A2 Abrams и сега CR3 [Challenger 3], все повече се разглеждат като твърде големи, тежки, скъпи и уязвими, за да оправдаят по-нататъшното развитие по традиционните линии“. Той подчерта, че макар двигателите на Challenger 2 вече да са значително по-слаби, съотношението мощност/тегло на Challenger 3 ще бъде значително по-лошо.