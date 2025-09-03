7 безценни храни за вагинално здраве

Вагината се нуждае от специални грижи, за да е здрава. Грижата идва както отвън, така и отвътре. С помощта на някои изключително полезни храни можете да поддържате вагиналното си здраве. Храните, които са полезни за вагината, съдържат ценни хранителни вещества и елементи, които се грижат за вагиналното здраве.

Кои са полезните храни за вагиналното здраве?

Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини се съдържат в рибата, лененото семе, яйцата, орехите, морските дарове. Те са много полезни за повишаване на либидото, за подобряване на циркулацията на кръвта и качественото подхранване на вагината с необходимите хранителни елементи. Омега-3 също допринасят за балансиране на предменструалния синдром и неразположенията по време на менструация, тъй като имат мощен противовъзпалителен ефект.

Червени боровинки

Червените боровинки са известни със свойството си да прочиства пикочните пътища от бактерии и да стимулират отделянето на урина. Това е от голяма важност за здравето на вагината, тъй като често уринарните инфекции се пренасят към нея. Хапвайте сушени червени боровинки, включвайте ги в различни смутита или си правете отвара от тях. Това е най-добрият начин да се предпазите от инфекции на вагината и пикочните пътища.

