Лекар:15 минути на слънце и всекидневни разходки срещу остеопорозата

По една часа прясно мляко на ден и редовно хранене, препоръчва д-р Васил Василев

20.10.2025 | 19:51 ч. 2
БГНЕС

15 минути излагане на слънце и всекидневна кратка разходка са препоръчителните навици, които е хубаво да изградим като превенция срещу остеопорозата. Това каза д-р Васил Василев, завеждащ лекар на Центъра по остеопороза и остеометрия във Варна. Витамин D е важен за усвояването на калция, който е основен компонент за здрави кости, добави той.

Профилактиката е задължителна, особено за жени над 45-годишна възраст, припомни д-р Василев. 

Въпреки че при мъжете рискът за остеопороза е по-малък, е добре и те при съмнения да си обърнат внимание, каза още д-р Василев пред БНР.

Той припомни, че не случайно болестта е наричана "тихият убиец". В по-напреднал стадий се стига до спонтанни фрактури на тазобедрени стави и гръбначни прешлени заради загуба на костна плътност, което влошава качеството на живот на пациентите.

По една часа прясно мляко на ден и редовно хранене, препоръчва още специалистът за здрави кости.

