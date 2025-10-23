Лекар: Мислете по-рано за бременност, за да не стигате до инвитро

Пациентите в България вече могат да наблюдават ефективността на своите ембриони в реално време - иновативна технология, внедрена за първи път у нас.

Позитивното мислене е важно

"Винаги казвам на пациентите да бъдат позитивни и да мислят само хубави неща. Сигурна съм, че има емоционална връзка между яйцеклетките и ембрионите, и бъдещите родители", коментира ембриологът д-р Десислава Тачева в предаването "България сутрин".

По думите ѝ тази система е първа за Българя и една от първите в Европа, при която пациентите от деня на оплождането, докато станат готови ембрионите да бъдат върнати в матката или да бъдат замразени, могат да ги наблюдават в реално време.

Как работи системата

"Системата се основава на специален инкубатор, в който е вграден специален микроскоп и камера. Тази камера прави периодични снимки на всяко ембрионче и пациентът може да наблюдава в реално време развитието на своите ембриони от вкъщи през телефона си", добави ембриологът.

Директорът на клиника д-р Явор Владимиров подчерта пред Bulgaria ON AIR, че емоционалната връзка е много съществена.

"Има проучвания, че жените, които ползват такава система, успеваемостта на инвитро технологията се увеличава с 11%, което е доста високо", отбеляза той.

Д-р Тачева уточни, че тази система не изключва ролята на ембриолога.

"Инвитро технологиите са основният метод за лечение на безплодие", заяви д-р Владимиров.

Д-р Тачева подчерта, че превенцията е изключително важна.

Репродуктивната възраст

"Все повече двойки в по-късна репродуктивна възраст търсят помощ. След 35-годишна възраст при жената започват да се увеличават хромозомните аномалии при яйцеклетката. Когато мъжът е по-възрастен започват митохондриални заболявания при децата. Двойките трябва да знаят, че колкото по-рано имат желание за дете, толкова по-добре е за тях", съветва тя.

"За съжаление, профилактиката е много малка част от целия процес на специалистите", посочи д-р Владимиров.

Той обясни, че успеваемостта зависи много от възрастта - на жени до 30-годишна възраст успеваемостта е между 40-50%, след 40 години стремглаво намалява.

"Мислете по-рано за бременност и раждане, за да не стигате до инвитро", съветва д-р Владимиров.

"Това, което не е било възможно да се случва допреди 10 години, днес сме го надминали. Надявам се с всяка следваща година бебетата да стават все повече", коментира още д-р Тачева.