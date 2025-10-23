Автомобил изгоря при пожар в Козлодуй

Тази нощ в 4:00 часа служители на Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Козлодуй са загасили пожар в горящ лек автомобил, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца.

Автомобилът БМВ е бил паркиран в „Жилищен комплекс 1“ в града.

Огънят е увредил паркиран наблизо друг лек автомобил, допълват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за установяване на причините за пожара.