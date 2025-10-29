Как да предпазите косата си през есента?

С прехода от лято към есен, няколко промени в околната среда застрашават здравето на косата. За да я запазите здрава, жизнена и бляскава е необходимо да преминете към подходяща за есента грижа за косата. Така ще предотвратите накъсване, увреждане, сухота, които могат да доведат до трайни негативни ефекти върху косъма.

Кои са факторите през есента, които влияят негативно върху състоянието на косата?

Намаляваща влажност и по-сух въздух: По-хладният въздух има склонността да отнема от влагата от косата и скалпа, което води до повишена сухота, накъсване, начупване на косъма.

Отопление на закрито: Включването на отоплителни уреди допълнително изсушава въздуха в помещенията, което засилва загубата на влага от косата.

Вятър, температурни промени и излагане на слънце: Външните елементи (вятър, студ) плюс променливите условия на закрито и открито могат да поставят косъма пред истинско предизвикателство. Променливите условия поставят косатапред предизвикателство заради трудната адаптация.

