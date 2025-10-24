IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Доц. Кунчев: До края на ноември ваксините срещу грип в аптеките ще са изчерпани

В момента 25-30% от случаите на вирусни заболявания се дължат на COVID-19

24.10.2025 | 16:23 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е на мнение, че в безплатната програма за ваксиниране срещу грип, която е за възрастните хора, ще бъдат включени и децата. Доц. Кунчев взе участие в семинар на тема “Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус-свързани ракови заболявания“. 

“Чрез програмата сега се осигуряват 100 хиляди ваксини срещу грип за възрастните хора на и над 65-годишна възраст”, добавя главният държавен здравен инспектор.

Свързани статии

“Вероятно към края на ноември ваксините срещу грип, които са доставени в аптеките, ще бъдат изчерпани”, каза още доц. Кунчев и посочи, че в момента 25-30% от случаите на вирусни заболявания се дължат на COVID-19, останалите – на други вируси.

През септември започна имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Ваксината е безплатна. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доц. Ангел Кунчев грип ваксини COVID-19 грипен сезон ваксинация
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem