Как да предпазим мозъка от преждевременно стареене?

Мозъкът може да бъде запазен от преждевременно стареене, но грижата за него трябва да започне навреме. Това заяви неврологът акад. Лъчезар Трайков в неделното издание на "България сутрин".

"Преди тренировките е важно да се грижим за него. Много хора се сещат, че имат мозък, когато той прояви страдание. Обикновено това се случва с възрастта", каза той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му мозъкът продължава да бъде голяма енигма, а значителна част от неврологичните заболявания все още нямат трайно лечение.

"Когато започнах да работя като невролог, преди 40 години, искрено се надявах, че ще открием лечение на най-тежките заболявания. До ден днешен 90 на 100 от неврологичните заболявания остават без трайно лечение. Това, което ни крепи, е думата "профилактика", коментира специалистът.

Рисковите фактори за сърцето засягат и мозъка

Акад. Трайков подчерта, че фактори като хипертония, диабет, наднормено тегло и тютюнопушене не са опасни само за сърцето, а и за мозъка.

"Дълги години считахме, че фактори като хипертония, диабет, наднормено тегло, тютюнопушене са рискови само за инсулт и инфаркт. Оказа се погрешно", посочи той.

Според него внимателното отношение към тези фактори може да намали броя на болните.

Храненето също има голямо значение. Неврологът препоръчва средиземноморски тип хранене - повече зеленчуци, зехтин и растителни мазнини за сметка на животинските.

"Фитнес на мозъка - има много приложения за телефони. Ако нямате - кръстословици и судоку вършат същата работа", посъветва акад. Трайков.

Кога забравянето е тревожен сигнал?

По думите му най-честата причина за патологично и увредено стареене на мозъка е болестта на Алцхаймер. На второ място са мозъчно-съдовите заболявания и инсултите.

"Ако се яви забравяне, трябва да му се обърне внимание. Нормалното забравяне е само забравянето на имена, то е свързано с възрастта", обясни неврологът.

Той предупреди и за влиянието на прекомерното скролване върху мозъка.

"За мен няма по-голям враг за мозъка от скролването, там мозъкът не твори", каза акад. Трайков.