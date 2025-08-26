Д-р Бацелова: Хигиената е най-сигурната защита срещу стомашните вируси

Все повече пациенти се оплакват от стомашно-чревни проблеми след завръщане от почивка. Неразположенията се засилват особено в края на лятото и началото на есента, предупреди пред Nova news епидемиологът д-р Христиана Бацелова. Специалистът добави, че инфекциите са характерни за този период от годината.

"Обикновено са свързани със занижаване на хигиената – недостатъчно чисти ръце или консумация на хранителни продукти, които са първично или вторично контаминирани“, обясни д-р Бацелова. Тя добави, че високите температури също са рисков фактор, особено при храни, съдържащи яйца, ако не се съхраняват правилно.

Според епидемиолога при хранително натравяне най-често става въпрос за бактериална инфекция, причинена от стафилококус ауреус. "В този случай токсинът се задържа в храната и много бързо след консумация се появяват симптоми – повръщане и болки", поясни д-р Бацелова.

При вирусните инфекции – като норовируси или аденовируси – оплакванията започват също рязко, но продължават от един до три дни и се характеризират с диария, повръщане и силни стомашни болки.

Д-р Бацелова подчерта, че внимание трябва да се обърне най-вече на малките деца и на хората над 65 години. "При кърмачетата и децата до 5-6 години обезводняването настъпва много бързо и може да доведе до тежки усложнения. В такива случаи е необходимо да се потърси лекар още при първите симптоми, без да се чака", предупреди специалистът.



Епидемиологът припомни, че ротавирусите причиняват тежки гастроентерити при малките деца и добави, че има безплатни ваксина за бебета, която може да се постави по имунизационния календат.

Д-р Бацелова обърна внимание и на други заплахи през този сезон – западнонилска треска и денга, които се предават чрез ухапване от комари. "Миналата година у нас имаше смъртни случаи от западнонилска треска. Симптомите често са грипоподобни – висока температура, силно главоболие, болки в мускули и стави, и лесно се бъркат с летен грип или COVID-19", обясни тя.

Епидемиологът обощи, че най-сигурният начин за защита си остава добрата хигиена. Д-р Бацелова даде съвет да се внимава с храната, която консумираме и как тя се съхранява, а също така да не пием вода от реки или потоци, независимо, че изглеждат чисти.