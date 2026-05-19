Bangaranga мания: Водещите на сутрешен блок в Кипър избухнаха (ВИДЕО)

Появиха се и балкански версии на песента

19.05.2026 | 09:46 ч. Обновена: 19.05.2026 | 10:11 ч. 49

 

Манията по Bangaranga продължава да завладява все повече хора! Водещите на програмата Pame parea по кипърския телевизионен канал Omega влязоха в ритъма и изиграха хореография в стила на Bangaranga на живо в ефир, съобщи bTV.

DARA успя да впечатли и журито, и публиката с динамичния си пърформанс.

Bangaranga се превърна в истинска мания и набра скорост. Европа усети Bangaranga ритъма чрез жестомимичния превод в ефира на Би Би Си. Появиха се и балкански версии, сред тях и „Bangaranga кючек“. А в музикалното училище на Дара във Варна превърнаха Bangaranga в класика.

Зад океана 13-годишната Ния изсвири Bangaranga на пиано в българското училище във Вашингтон.

Тагове:

Бангаранга Кипър водещи танц Дара
