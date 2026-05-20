Разполагането на американски военни в Полша е отложено, но не отменено

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски войски в Полша е отложено, но отрече твърденията, че Вашингтон изтегля силите си от Европа, предаде Reuters.

Съобщенията за евентуална отмяна на разполагането на 4000 войници в Полша предизвикаха остри критики от американски законодатели, които се опасяват, че президентът Доналд Тръмп може да изостави европейските съюзници.

На брифинг в Белия дом Ванс заяви, че САЩ искат да насърчат Европа да "поеме по-голяма отговорност" за общата отбрана.

"Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който да максимизира американската сигурност. Не мисля, че това е лошо за Европа", каза той.

САЩ преразглеждат военното си присъствие в Европа, като отдавна се очаква то да бъде намалено на фона на настояванията на Тръмп НАТО да поеме по-голяма роля в отбраната на континента.

Пентагонът все още не е представил подробности за бъдещото разполагане на американски войски в Европа.

"Не сме намалили броя на войските в Полша с 4000 души. Това, което направихме, е, че отложихме разполагането на войски, които щяха да отидат в Полша. Това не е намаление, а просто стандартно забавяне на ротацията, което понякога се случва в такива ситуации", обясни Ванс.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че има "временно забавяне". По думите му то е свързано с намаляването на броя на разположените в Европа бригадни бойни групи от четири на три.

Парнел обясни, че решението е резултат от "всеобхватен, многопластов процес", свързан с разполагането на американските сили в Европа.

"Министерството ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа въз основа на по-нататъшен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да предоставят сили за отбраната на Европа", заяви той.

По думите му министърът на отбраната Пийт Хегсет е разговарял с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш.

Парнел добави, че Вашингтон ще поддържа тесни контакти с Полша по време на анализа, включително за да гарантира, че САЩ запазват силно военно присъствие в страната, пише БТА.